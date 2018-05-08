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Сериал «Острые козырьки» получит 6 и 7 сезоны
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Сериал «Острые козырьки» получит 6 и 7 сезоны 

Попкорн News 31 минуту назад
Фото: Попкорн News
Пятый сезон британского сериала «Острые козырьки» (Peaky Blinders) еще не вышел в эфир, а его создатель, Стивен Найт, уже задумался о сезонах следующих — и в интервью Birmingham Press Club рассказал, что намерен снять еще как минимум два сезона «Острых козырьков», шестой и седьмой. Еще более приятная новость заключается в том, что Киллиан Мерфи, звезда сериала, об этих планах уже знает и дал свое согласие.
Конечно, планы на новые эпизоды зависят еще и от канала, но Найт уверен, что BBC Two, который показывает «Острые козырьки», даст согласие на съемки 6 сезона: «Мы точно снимем 6 сезон и, вероятнее всего, еще и 7. После 4 сезона все как с ума посходили», с улыбкой подчеркнул шоураннер. «Мы уже поговорили с Киллианом, и он согласен, да и все остальные участники основного каста согласны тоже».
Пятый сезон «Острых козырьков», тем временем, появится в эфире только в 2019 году и будет насчитывать 6 новых серий.
попкорнnews
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