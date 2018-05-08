Лео Габриадзе: «Мой фильм — это такой подарок Бекмамбетова моему отцу»

«Знаешь, мама, где я был?» — мультфильм о детстве известного грузинского сценариста Резо Габриадзе («Мимино», «Паспорт»), который снял его сын, Лео. Зрители помнят Лео Габриадзе по роли «скрипача, который не нужен» в фильме «Кин-дза-дза». Продюсером стал Тимур Бекмамбетов . Фильм в Ростове будут показывать только один день, 9 мая, в кинотеатре «Горизонт».

Более 20 лет Лео Габриадзе собирал рассказы отца. Тому есть о чем поведать. Резо Габриадзе — драматург, художник, режиссер и даже скульптор (памятник Чижику-пыжику на Фонтанке — дело его рук. — Прим. авт.). По этим рассказам были созданы более 500 рисунков, ставшие основой для анимации. Работа над картиной заняла несколько лет.

— Насколько я знаю, «мама» по-грузински — это «папа». Поясните, в названии фильма речь идет о маме или папе?

— Название на русском языке, поэтому речь идет о маме. По-грузински название звучит следующим образом — «Хари харале дедао!». «Деда» по-грузински — «мама».

— Как вы отбирали, какие истории включить в фильм?

— Нам хотелось сделать цельный фильм, и ради цельности многим пришлось пожертвовать. Отец рассказывал много историй и про юность, и про зрелые годы. Но мы оставили только те, что были про детство. Мы с самого начала договорились, что факты — не главное, важно, чтобы история хорошая была. Я не спрашивал у отца, правда ли он в коридоре видел Сталина. Это же не документальное кино, а эмоциональное.

— Отцы бывают разные. Родители-контролеры, папы-друзья, отцы-учителя. А ваш отец — какой он? Легко ли вам было с ним работать?

— С родителями, на мой взгляд, всегда сложно работать. Но за годы совместной работы мы с Резо стали отлично понимать друг друга, и это сильно помогло. Отец никогда семью и работу не разделял. Мне было 12 лет, когда он открыл театр кукол, и в моей жизни появился еще один дом. Там всегда происходило что-то интересное. Были мастера и актеры. После спектакля они шли к нам домой. Театр и дом были как сообщающиеся сосуды. В театре даже было интереснее, чем дома, там делали кукол, я проводил там много времени. Школе это не мешало, я тем более не был отличником, ни даже хорошистом.

Лео Габриадзе более 20 лет собирал рассказы отца

— Грузинское кино — всегда особенное. Узнаваемое. Не похожее на другое. С ходу вспоминаются «Листопад», «Кукарача», «Слепые свидания». Как бы вы описали характерные черты грузинских фильмов?

— Мне кажется, кино — это чудо. Неважно, итальянское это кино или грузинское. Кино же вбирает в себя всё: и музыку, и драматургию, и архитектуру. Как Тбилиси — он же смесь всего: и горбатые улочки, и широкие проспекты. Разная красота. И, конечно, грузинский характер. В нашем кино и смешные моменты, и грусть. Но она особенная, светлая. Как свет в конце туннеля. А знаете, что еще есть в грузинском кино? Там есть легкость. Даже легкомыслие. Герою всегда сопереживаешь, потому что он очаровательно легкомысленный.

— Если судить по описанию фильма, у вас получился анимированный «Амаркорд». Вам близок Феллини?

— Это очень лестное сравнение. Антон Долин так же отозвался о фильме. «Амаркорд» действительно один из моих любимых фильмов. В последний раз, правда, я видел его лет 15 назад. Но мне это кино скорее напоминает «Тома Сойера». Марк Твен очень хорошо передал атмосферу детства своего героя. Мы пошли этим же путем.

— Зрители помнят вас по фильму «Кин-дза-дза», вы сыграли скрипача. Как эта роль повлияла на вашу карьеру?

— Она изменила всю мою жизнь. Два года я работал рядом с большими мастерами. В первую очередь — с Георгием Николаевичем Данелия , он показал мне всю киношную кухню. С первых дней брал меня и на кастинги, и к художникам, которые делали костюмы. А когда судьба посылает тебе такого учителя, что может быть лучше? Я жалею, что не делал тогда записей. У страны был переходный возраст, и у меня тоже, мне было 15 лет. Я был как сын полка. А полк был большой, потому что картина была масштабная. Полтора года в Москве, один, в большом городе. Это время я никогда не забуду.

— Это правда, что вы счастливый обладатель пепелаца?

— Мало того, что у меня есть пепелац — их у меня целых два! Оба снимались в кино и сейчас находятся у нас в театре в Тбилиси.

Тот самый пепелац из фильма «Кин-дза-дза»

— Вашей первой работой был фильм «Выкрутасы». Каково это — делать дебютную картину с самой Миллой Йовович?

— Когда работаешь со звездами, всегда страшно: сойдетесь ли характерами? Плюс волновался, потому что это была моя первая попытка снять кино. Милла была очень милая. Не звездная, а в лучшем смысле этого слова земная. Простая в общении и очень трудолюбивая. Она очень долго и тщательно работала над языком, чтобы говорить без акцента. А я очень ценю в людях трудолюбие, так что мы сработались. Кроме нее были Хабенский, мастер своего дела, Иван Ургант . Очень повезло тогда с командой. И актерской, и съемочной. Мы горели энтузиазмом. Кино — такой сложный процесс, что любой доведенный до конца проект — это уже успех. Каждый день возникают задачи, с которыми может справиться только опытный режиссер. Но Тимур Бекмамбетов верит в молодых. Знает: если опыта нет, но глаза горят, то всё получится. Он, кстати, продюсировал и «Знаешь, мама, где я был?».

— Имя Тимура Бекмамбетова сразу ассоциируется с коммерческими лентами. Но у вас скорее арт-хаус. Почему Бекмамбетов?

— Мы много лет работаем вместе, Тимур давно дружит с Резо. Можно сказать, что этот фильм — подарок Тимура моему отцу.

Вернер Херцог в одном из интервью сказал: если вы режиссер, то должны быть готовы к тому, что фильм будет вам сопротивляться. А как с анимацией?

— Кино — живое, как тесто, оно быстро растет. Команда нужна, чтобы придать ему форму, ту, что придумали изначально. Обычно это много людей, иногда под 100 человек, как на «Выкрутасах». И надо каждому дать задание, понять, что именно делать. Это иногда доводит до предынфарктного состояния. А над «Знаешь, мама» мы работали очень уютной командой, очень сплоченной. Было меньше стресса, и мне было проще сопротивление фильма преодолевать. И продюсеры меньше волновались, и атмосфера была более креативная. Мы работали в двух комнатах, был размеренный ритм, с каждым найден общий язык. Такая работа мне больше по душе.

— Расскажите, почему важно посмотреть ваш фильм?

— Это в полном смысле слова семейное кино. В основе — история моей семьи, которую я хотел сохранить для следующих поколений. И съемочная группа — семья, моя жена выступила как продюсер. И компания «Базилевс» — тоже моя семья, с 1995 года мы все вместе. Этот фильм про общечеловеческие ценности. Про то, как формируется человек в самые нежные годы — как человек и как художник. Про уроки жизни. Мы делали этот фильм с любовью, и мне кажется, зрители ее тоже почувствуют.