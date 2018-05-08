Дуэйн Джонсон может вновь сыграть Роудблока в третьей части «Броска кобры»

Портал That Hashtag Show эксклюзивно сообщает, что студия Paramount предлагает Дуэйну Джонсону вернуться к роли Роудблока в третьей части боевика «Бросок кобры», которая выйдет в 2020 году. Заполучить к себе «Скалу» сейчас хотят многие режиссеры, но у актера слишком плотный график и найти в нем время для новых проектов очень сложно.

Режиссером фильма был выбран Ди Джей Карузо («Забирая жизни», «Три икса»), сценарий написали Джош Эпплбаум и Андре Немек («Черепашки-ниндзя», «Миссия невыполнима: Протокол Фантом»). Сообщается, что сюжет нового «Броска кобры» расскажет о новом отряде, который собирает герой Джонсона, чтобы остановить террористов. Съемки триквела боевика уже несколько раз откладывали из-за занятости «Скалы», но студия намерена выпустить картину к 27 марта 2020, несмотря на то что критики уверены, что производство фильма так и не начнется.