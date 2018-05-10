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Без комплексов: гостья Каннского кинофестиваля шокировала публику голыми сосками
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Без комплексов: гостья Каннского кинофестиваля шокировала публику голыми сосками 

WMJ.ru 44 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Хочешь произвести впечатление — приходи на красную дорожку в провокационном наряде. Именно так решила одна из гостей Каннского кинофестиваля. Эпатажная красотка вышла в свет с голой грудью. При этом незнакомка позировала фотографам так, как будто ничего странного в ее наряде нет. Имя таинственной восточной красотки до сих пор неизвестно. Стоит отметить, что за два дня кинофестиваля редко попадались подобные образы. Отдельного внимания заслуживает певица и композитор Мари Пари. Даже если ты никогда не слышала ее песни, образ теперь надолго останется в памяти. Ты тлько взгляни на эту копию нашей Жанны Агузаровой.
А вот модель Шантель Джеффри возомнила себя Ким Кардашьян, придя на дорожку в «голом» платье, больше похожем на ночную сорочку. Быть может, красотка и хотела произвести впечатление своим выбором, но торчащие в разные стороны нитки портили все впечатление.
Смотри больше провальных образов с краcной дорожки Канн в нашей галерее.
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Фото:Global Look Press, East News
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