Съемочная группа фильма «Лето» поддержала Серебренникова в Канне

КАНН, 9 мая — РИА Новости . Съемочная группа фильма «Лето» Кирилла Серебренникова появилась на мировой премьере картины на Каннском фестивале с плакатом в поддержку режиссера, передаёт корреспондент РИА Новости.

Продюсер картины Илья Стюарт и актёры Тэо Ю, Рома Зверь и Ирина Старшенбаум появились на красной дорожке смотра с большим плакатом с надписью Kirill Serebrennikov. Их поддержали президент фестиваля Пьер Лескюр и директор Тьери Фремо.

Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений лидера группы «Кино» Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу «Зоопарк». Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Ирина Старшенбаум, музыкант Рома Зверь. Сценарий фильма написали Михаил и Лили Идовы, а также сам Серебренников по воспоминаниям Натальи Науменко.

В российский прокат картина выйдет 7 июня в более чем 400 кинозалах.