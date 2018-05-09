Ещё
Съемочная группа фильма «Лето» поддержала Серебренникова в Канне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Съемочная группа фильма «Лето» поддержала Серебренникова в Канне 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
КАНН, 9 мая — РИА Новости. Съемочная группа фильма «Лето» Кирилла Серебренникова появилась на мировой премьере картины на Каннском фестивале с плакатом в поддержку режиссера, передаёт корреспондент РИА Новости.
Продюсер картины Илья Стюарт и актёры Тэо Ю, Рома Зверь и Ирина Старшенбаум появились на красной дорожке смотра с большим плакатом с надписью Kirill Serebrennikov. Их поддержали президент фестиваля Пьер Лескюр и директор Тьери Фремо.
Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений лидера группы «Кино» Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу «Зоопарк». Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Ирина Старшенбаум, музыкант Рома Зверь. Сценарий фильма написали Михаил и Лили Идовы, а также сам Серебренников по воспоминаниям Натальи Науменко.
В российский прокат картина выйдет 7 июня в более чем 400 кинозалах.
В мае прошлого года в столичном театре «Гоголь-центр» и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия». Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест.
РИА Новости: последние новости
В Вене показали фильм "Собибор" Канн встретил фильм Серебренникова "Лето" овациями СМИ: в США со склада пропал оригинальный костюм Железного человека
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Любови Толкалиной начался страстный роман29
Как сейчас выглядят и что делают телеведущие 90-х9
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру38
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение55
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали29
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
05:03
Ошибки в фильмах, которые почти никто не заметил
Кино
05:31
Нелепые клише, которые всё время попадают в кино
Кино
03:41
Кинохиты, в которых никто не хотел сниматься
Кино
02:59
Похождения «снежного человека» в Москве скрыли
Кино
00:53
Сколько зарабатывают актеры-дети из «Ворониных»
Кино
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение