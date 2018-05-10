Старшенбаум, Билык и другие актеры фильма «Лето» поддержали Серебренникова на Каннском фестивале

На Каннском кинофестивале прошел показ фильма Кирилла Серебренникова «Лето». На красной дорожке фестиваля картины появилась съемочная группа фильма с плакатом с надписью «Kirill Serebrennikov». Таким образом Ирина Старшенбаум Роман Билык , Тео Ю, Илья Старт и другие поддержали режиссера, который с конца лета находится под домашним арестом и не смог присутствовать на фестивале.

Этот фильм рассказывает о жизни Виктория Цоя. В частности, речь пойдет об истории отношений музыканта Майка Науменко , его жены Натальи и Виктора Цоя . Майка сыграет Роман Билык, а его экранной супругой станет Ирина Старшенбаум. Роль Виктора Цоя досталась корейскому актеру Тео Ю.

Премьера фильма в России состоится 7 июня. Пойдешь в кино? К слову, на премьере Серебренников также не сможет присутствовать. Его арест продлили до середины лета.

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Фото:Global Look Press, East News