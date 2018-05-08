В Каннах открывается 71-й Международный кинофестиваль, на котором Россию представляют пять фильмов

71-й Международный Каннский фестиваль открывается 8 мая на Лазурном берегу Франции. Его участников ждет мировая премьера новой части «Звездных войн», новые фильмы

Дэвида Роберта Митчелла . За Золотую пальмовую ветвь будут бороться более 20 фильмов. А Россию в этом году в основной программе представляют целых два фильма — «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого.

Основная сюжетная линия фильма «Лето» — история знакомства и отношений 19-летнего Виктора Цоя , 26-летнего Михаила «Майка» Науменко и его жены Натальи, а также становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома Цоя. Действие происходит летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Тем летом Цой записал свой первый альбом, а Майк собрал группу «Зоопарк». Главные роли исполнили корейский актер Тео Ю (Виктор Цой), фронтмен группы «Звери» Рома Зверь (Майк Науменко), Ирина Старшенбаум (его жена Наталья).

Фильм «Айка» Кирилл Серебренников,

обвиняемый в хищении

бюджетных средств при реализации проекта «Платформа», монтировал под домашним арестом. Картина повествует о девушке — мигрантке из Киргизии, которая родила ребенка в Москве, была вынуждена оставить его в роддоме, но затем испытывает душевные переживания связи с зарождающимся чувством материнства.

Всего же от РФ в Канны поехали пять кинолент — это рекорд последних лет. Кроме «Лета» и «Айки» это — картина российского режиссера Игоря Поплаухина «Календарь», заявленная в конкурсе короткого метра Cinefondation; короткометражный фильм «Я нормальный» режиссера Михаила Бородина , который будет показан в программе «Неделя критики», а также отреставрированная версия фильма из Золотой коллекции киностудии «Мосфильм» — «Война и мир» Сергея Бондарчука , ее покажет в программе «Каннская классика».

РИА «Новости» , в первый раз с 2004 года фестиваль открывается фильмом не на французском и не на английском языке.

Эта картина рассказывает историю Лауры, которая живет со своим мужем и детьми в Буэнос-Айресе. Когда они возвращаются в свою родную деревню в Испании на семейный праздник, неожиданные события меняют ход их жизни. В центре сюжета, как и всегда в фильмах Фархади, находятся семейные связи, а также моральный выбор, который перед ними ставят обстоятельства.

За главный приз фестиваля, Золотую пальмовую ветвь, также будут соревноваться работы французского мэтра Жан-Люка Годара «Образ и речь», «Под Силвер-Лэйк» Дэвида Роберта Митчелла с Эндрю Гарфилдом и Райли Кио, «Три лица» иранца Джафара Панахи, которому иранские власти запретили снимать кино, «Догмен» Маттео Гарроне, «Счастлив как Лазарь» Аличе Рорвахера. Также в основном конкурсе работа «Черный клановец» Спайка Ли Адамом Драйвером и Джоном Дэвидом Вашингтоном, «Холодная война» польского режиссера Павла Павликовского и другие картины, сообщает

Фильмом закрытия (вне конкурса) станет картина «Человек, который убил Дон Кихота» Терри Гиллиама, над которой он работал 19 лет. В фэнтезийной комедии рассказывается о приключениях жителя XXI века, который попадает в средневековую Испанию, где его принимают за «слугу рыцаря» Санчо Пансу. Главные роли в картине исполнили Джонатан Прайс , Адам Драйвер, Стеллан Скарсгард, Ольга Куриленко и другие.

Одной из самых обсуждаемых тем фестиваля стало возвращение на киносмотр датчанина Ларса фон Триера, который был «забанен» в Каннах в 2011 году за нацистские шутки на пресс-конференции своего фильма «Меланхолия». В этот раз режиссер представит картину

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