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Чего ожидать от кинофестиваля в Каннах в 2018?
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Чего ожидать от кинофестиваля в Каннах в 2018? 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Сегодня, 8 мая, свою работу начал 71-ый международный кинофестиваль, который ежегодно проводится в Каннах в это время. В этот раз правила мероприятия претерпели некоторые изменения, в частности, поменялись местами премьерные и пресс-показы, что сократит число утечек в прессе, звездам запретили делать селфи на красной дорожке, а Харви Вайнштейн впервые его не является почетным гостем фестиваля.
Из-за громкого скандала, связанного с домогательствами и ущемлениями прав женщин, в этом году среди членов жюри оказалось больше представительниц прекрасного пола. Председателем была выбрана актриса Кейт Бланшетт, а среди жюри значатся имена Кристен Стюарт и Леа Сейду. Мужчин оказалось всего четверо, в их число вошел российский режиссер Андрей Звягинцев. В основную программу попал Кирилл Серебренников с его фильмом «Лето» о Викторе Цое, а в традиционные ретроспективные показы поставили «Войну и мир» Сергея Бондарчука.
Напомним, что фильмом открытия станет лента Асгара Фархади «Все знают» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом, а закрытия — «Человек, который убил Дон Кихота» Терри Гиллиама. Среди главных картин этого года значатся: «Дом, который построил Джек», вернувшегося «ко двору» Ларса фон Триера, «Книга с картинками» Годара и «Дикая груша» турецкого режиссера Нури Джейлана.
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