Бесплатно: 9 фильмов о войне, которая не должна повториться

Это была страшная война. О ней снято много фильмов, напоминающих нам, как далась та победа, и о подвиге людей, которые привели к ней страну.

Летят журавли

Летят журавли

Сильная и эмоциональная история о двух влюбленных, которых разлучила война, вторгшаяся в судьбы людей. Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля 1958 года.

28 панфиловцев

28 панфиловцев

Фильм полностью посвящен подвигу, который совершили советские войска, чтобы не дать фашистам дойти до Москвы. Да, вокруг событий, которые легли в основу фильма, велось много дискуссий, но немцы не дошли до столицы, и это неоспоримый факт.

Отец солдата

Отец солдата (цветная версия)

Трогательная картина о грузинском старике, который отправился в госпиталь навестить раненого сына, но волею судьбы и своего упорства оказался в мотострелковой части. В основе фильма лежат реальные события, произошедшие с Георгием Махарашвили, встретившимся на войне сценаристу этого фильма Сулико Жгенти. В родном поселке Георгия ему установлен огромный и до мурашек впечатляющий памятник.

Битва за Севастополь

Битва за Севастополь

В основу сценария этой драмы положена биография одной из самых успешных женщин-снайперов в мировой истории — Людмилы Павличенко . Студенткой Киевского государственного университета Людмила проявила невероятные успехи в стрельбе в тире, и ее тут же записали в стрелковую школу. Внезапно начавшаяся война не оставила девушке выбора — ее ждет фронт и участие в тяжелейшей обороне в составе стрелкового отряда.

Франц и Полина

Франц и Полина

На войне случалось всё, находилось место и любви. Эту удивительную историю чувств служащего СС Франца и простой белорусской девушки Полины снял Михаил Сегал по рассказу Алеся Адамовича. 1943 год. Одно из подразделений СС приходит в белорусскую деревню, и новенький Франц, чистый и светлый парень, влюбляется здесь в Полину, дочку хозяйки дома, который занял его отряд. Когда подразделение получает приказ сжечь деревню и двигаться дальше, Франц понимает, что не хочет жить по законам военного времени, убивает своего командира и спасает Полину. Теперь они вынуждены бежать, скрываться в глухом лесу, врать и пытаться выжить.

А зори здесь тихие…

А зори здесь тихие…

Май 1942 года. В самый разгар Великой Отечественной войны вдалеке от линии фронта, у забытого богом разъезда, фашисты выбрасывают десант с целью пробраться на Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал. Это не обычные солдаты-пехотинцы, это опытные, тренированные диверсанты, элита войск СС, «сверхлюди». А против них — старшина Васков и пять девчонок-зенитчиц. Вторая экранизация повести Бориса Васильева

Драма, которая затрагивает почти неосвещенный аспект Великой Отечественной войны. Её действие разворачивается в период с августа 1941 по февраль 1944 года. На северо-западе России, в условиях немецкой окупации, начинается воскрешение христианской традиции. Как не потерять присутствие духа и вселить его в других людей? Мало кто сумеет справиться с подобной задачей. Отцу Александру предстоит взять на себя тяжелую, но важнейшую из миссий в период ожесточенной войны — сохранить веру народа в собственные силы, тем самым не позволяя противнику разгромить родной дом.

Батальоны просят огня

Батальоны просят огня

Одна из лучших военных картин советского времени, посвященная битве за Днепр. Холодная осень 1943 года. Противоположная сторона реки давно и надежно занята немцами. Командование Красной Армии бросает на прорыв два батальона — это опасный и рискованный тактический маневр, который должен отвлечь внимание противника. Без артиллерийского и авиационного огня, поддерживающего солдат, они будут обречены на верную смерть. Но в последний момент план меняется, и оба батальона оказываются брошенными на произвол судьбы.

Сталинград

Сталинград (сериал)

Киноэпопея о крупнейшем военном событии Второй мировой войны — Сталинградской битве. В её съемках приняли участие СССР, Германия, США и Чехословакия, а её масштабность соизмерима с масштабом битвы.