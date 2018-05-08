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Потомки Печерского и узников Собибора выйдут на шествие «Бессмертного полка»
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Потомки Печерского и узников Собибора выйдут на шествие «Бессмертного полка» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Родственники советского офицера Александра Печерского, возглавившего восстание в Собиборе, и потомки узников этого лагеря примут участие в московской акции «Бессмертный полк» 9 мая, сообщила пресс-служба проекта.
«Семья Александра Печерского и потомки узников Собибора, которых удалось найти и собрать в Москве благодаря фильму «Собибор» Константина Хабенского, примут участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая. Из Ростова-на-Дону приедет Наталья Ладыченко, внучка советского офицера Александра Печерского. Также из Израиля и других стран мира соберутся семьи тех, кому удалось выжить в Собиборе», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Все вместе они пройдут в колонне от Пушкинской площади с фотографиями отцов и дедов, а затем посетят выставку «Александр Печерский как символ сопротивления фашизму», посвященную подвигу Печерского, в Музее Победы и посмотрят фильм фильм «Собибор».
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