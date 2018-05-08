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Народный артист Башкирии Алмас Амиров устроит «хулиганство»
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Народный артист Башкирии Алмас Амиров устроит «хулиганство» 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе 16 мая в Башкирском театре драмы пройдет бенефис популярного артиста и режиссера Алмаса Амирова, посвященный его 50-летию. Актер намерен удивить публику новыми образами. В этом ему помогут известные музыканты и актеры, рок— и джаз-группы, сообщает пресс-служба театра. «Мечтаю сделать небольшое хулиганство: хочу пригласить всех друзей, с которыми связала меня судьба на всем творческом пути, начиная с училища искусств, друзья, с которыми мы делали первые капустники, первые рок-фестивали. Будут капустнические номера, будет некий интерактив с моей стороны, мною придуманный, погружение в прошлое, во времена СССР, откуда мы все родом», — рассказал Алмас Амиров. Поддержат «золотого» юбиляра в этом феерическом действе известные музыканты и исполнители Назифа Кадырова, Светлана Аргинбаева, Вахит Хызыров, Расул Карабулатов, Алим Каюмов, ансамбль русских народных инструментов «Забава», Роман Клецков и Олег Симурзин (Москва), актеры драмтеатра им. М. Горького из Оренбурга и Татарского театра им. Г. Камала из Казани и др. «Гениальный артист, упавший в Уфу с неизвестной планеты» — так охарактеризовал Алмаса Амирова известный режиссер Линас Зайкаускас, работавший с актером над спектаклем «Цыпленок из букваря». Обладатель яркого, искрометного, разностороннего таланта, Алмас Амиров создал на сцене целую галерею запоминающихся ролей и образов. Удачным оказался и его режиссерский опыт в родном театре: комедия «Беги, Харис, беги!..» и пьеса «На кисельном берегу» получили живой отклик у публики. Алмас Амиров успешно снимается в кино. Особенно запомнилась зрителям его роль в фильме «Из Уфы, с любовью!». На предстоящем бенефисе актер блеснёт всеми гранями своего таланта, и по традиции не позволит ни одному зрителю остаться безучастным к происходящему на сцене. «В общем, предполагаю провести юбилей лихо и весело, чтобы зрителю не было скучно», — резюмировал актер.
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