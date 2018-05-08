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Экшн «Телохранитель киллера» получит продолжение
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Экшн «Телохранитель киллера» получит продолжение 

Киноафиша 58 минут назад
Фото: Киноафиша
Студия Millennium Films объявила о запуске в производство второй части экшн-комедии «Телохранитель киллера».
Сюжет сиквела пока отсутствует, но название — «Телохранитель жены киллера / The Hitman's Wife's Bodyguard», говорит само за себя. Продвигать картину будут под слоганом «Хороший. Плохой. И совершенно безумная».
Ожидается, что в продолжение вернутся Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, режиссер Патрик Хьюз и сценарист Том О’Коннор.
«Телохранитель киллера» вышел в прокат в августе 2017 года. Лента с бюджетом 30 миллионов долларов принесла создателям неплохие кассовые сборы — 176 миллионов.
Напомним, что Райан Рейнольдс совсем скоро порадует поклонников появлением в супергеройском блокбастере «Дэдпул 2». В кино с 17 мая.
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