Экшн «Телохранитель киллера» получит продолжение

Студия Millennium Films объявила о запуске в производство второй части экшн-комедии «Телохранитель киллера».

Сюжет сиквела пока отсутствует, но название — «Телохранитель жены киллера / The Hitman's Wife's Bodyguard», говорит само за себя. Продвигать картину будут под слоганом «Хороший. Плохой. И совершенно безумная».

«Телохранитель киллера» вышел в прокат в августе 2017 года. Лента с бюджетом 30 миллионов долларов принесла создателям неплохие кассовые сборы — 176 миллионов.

Напомним, что Райан Рейнольдс совсем скоро порадует поклонников появлением в супергеройском блокбастере «Дэдпул 2». В кино с 17 мая.