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Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
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Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть 

Рамблер 49 минут назад
Мы привыкли к тому, что звёзды выглядят нереально: прекрасная кожа, великолепные волосы, точёные формы. Некоторым знаменитостям удаётся быть харизматичными, несмотря на то, что их фигуры далеки от идеала. Хотя и они стремятся сбросить вес. Представляем звёзд, которые избавились от лишних килограммов и похорошели.
1. Мелисса Маккарти. Её амплуа — нелепые толстушки, постоянно попадающие в смешные ситуации. Во многом благодаря этому образу Мелисса и стала знаменитостью. Но недавно актриса признала, что лишний вес отрицательно влияет на здоровье, и избавилась от нескольких десятков кило.
2. Питер Джексон. Режиссёр вписал имя в историю кино, экранизировав историю Толкина про хоббитов. Мужчина всегда был полноват и предпочитал длинные волосы и растительность на лице. После того, как Джексон потерял 30 кг, он изменился до неузнаваемости.
3. Адель. Певица с неординарными вокальными данными к 30 годам получила массу премий и стала рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса. Адель с детства обладала пышными формами и лишь в последнее время сумела похудеть.
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