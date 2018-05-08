Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть

Мы привыкли к тому, что звёзды выглядят нереально: прекрасная кожа, великолепные волосы, точёные формы. Некоторым знаменитостям удаётся быть харизматичными, несмотря на то, что их фигуры далеки от идеала. Хотя и они стремятся сбросить вес. Представляем звёзд, которые избавились от лишних килограммов и похорошели.

1. Мелисса Маккарти . Её амплуа — нелепые толстушки, постоянно попадающие в смешные ситуации. Во многом благодаря этому образу Мелисса и стала знаменитостью. Но недавно актриса признала, что лишний вес отрицательно влияет на здоровье, и избавилась от нескольких десятков кило.

2. Питер Джексон . Режиссёр вписал имя в историю кино, экранизировав историю Толкина про хоббитов. Мужчина всегда был полноват и предпочитал длинные волосы и растительность на лице. После того, как Джексон потерял 30 кг, он изменился до неузнаваемости.