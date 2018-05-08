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Каких кинозвезд не узнать на детских фото
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Каких кинозвезд не узнать на детских фото 

Рамблер 25 минут назад
Перелистывая фотоальбомы, мы порой удивляемся, насколько сильно меняются люди. Из пухлощёкого сорванца вырастает эффектный мужчина, а веснушчатая девочка в брекетах превращается в ослепительную красавицу. Подобные трансформации происходят не только с обычными людьми, но и со звёздами. Хотите увидеть, как выглядели знаменитости в детстве?
1. Арнольд Шварценеггер до превращения в бодибилдера был обычным худощавым подростком.
2. Марго Робби, которую сегодня называют секс-символом, в подростковом возрасте была невзрачной брюнеткой в очках.
3. Вин Дизель, играющий брутальных персонажей, когда-то обладал густой шевелюрой и был малозаметным юношей.
4. Меган Фокс — типичный пример того, как гадкий утёнок становится восхитительным лебедем.
5. Джордж Клуни неоднократно признавался самым красивым мужчиной. Но, если судить по его детским снимкам, вряд ли кто-то предсказывал ему такое будущее.
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