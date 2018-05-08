Каких кинозвезд не узнать на детских фото

Перелистывая фотоальбомы, мы порой удивляемся, насколько сильно меняются люди. Из пухлощёкого сорванца вырастает эффектный мужчина, а веснушчатая девочка в брекетах превращается в ослепительную красавицу. Подобные трансформации происходят не только с обычными людьми, но и со звёздами. Хотите увидеть, как выглядели знаменитости в детстве?

1. Арнольд Шварценеггер до превращения в бодибилдера был обычным худощавым подростком.

2. Марго Робби , которую сегодня называют секс-символом, в подростковом возрасте была невзрачной брюнеткой в очках.

3. Вин Дизель, играющий брутальных персонажей, когда-то обладал густой шевелюрой и был малозаметным юношей.

4. Меган Фокс — типичный пример того, как гадкий утёнок становится восхитительным лебедем.