Ещё
Фильмы о войне бесплатно покажут в Нижнем Новгороде в День Победы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фильмы о войне бесплатно покажут в Нижнем Новгороде в День Победы 

Ревизор.ru 24 минуты назад
Фото: Ревизор.ru
В программу включено два художественных фильма и один документальный. В 13.00 зрители увидят работу режиссера Мумина Шакирова «Холокост — клей для обоев?». Это история о том, как переменилось сознание двух девушек, после того, как они побывали в мемориальном комплексе Аушвиц-Биркенау.
В 15.00 в «Рекорде» будет демонстрироваться знаменитый фильм Андрей Тарковского «Иваново детство». Картину в новой цифровой реставрации представит киностудия «Мосфильм».
В 17.00 нижегородцы смогут посмотреть фильм Карена Шахназарова «Белый тигр». Картина посвящена отцу режиссера, его боевым товарищам, ветеранам войны и всему поколению советских людей того времени. В центре ее событий — поединок между чудом выжившим русским танкистом и танком-призраком «Белый тигр».
Ревизор.ru: последние новости
Сегодня во Франции откроют 71-й Каннский кинофестиваль В Омске покажут военные фильмы под открытым небом В США показали "Собибор" Хабенского
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение12
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали13
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу28
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас4
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель1
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
01:56
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу
ТВ
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение