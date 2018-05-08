Фильмы о войне бесплатно покажут в Нижнем Новгороде в День Победы 

В программу включено два художественных фильма и один документальный. В 13.00 зрители увидят работу режиссера Мумина Шакирова «Холокост — клей для обоев?». Это история о том, как переменилось сознание двух девушек, после того, как они побывали в мемориальном комплексе Аушвиц-Биркенау.
В 15.00 в «Рекорде» будет демонстрироваться знаменитый фильм Андрей Тарковского «Иваново детство». Картину в новой цифровой реставрации представит киностудия «Мосфильм».
В 17.00 нижегородцы смогут посмотреть фильм Карена Шахназарова «Белый тигр». Картина посвящена отцу режиссера, его боевым товарищам, ветеранам войны и всему поколению советских людей того времени. В центре ее событий — поединок между чудом выжившим русским танкистом и танком-призраком «Белый тигр».