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Фильм телеканала «Звезда» о Шаймуратове показали в музеях Уфы
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Фильм телеканала «Звезда» о Шаймуратове показали в музеях Уфы 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Впервые выпуск программы «Легенды армии» о командире легендарной 112-й Башкирской дивизии Минигали Шаймуратове был показан в апреле 2018 года на телеканале «Звезда».
Фильм телеканала «Звезда» о подвиге Минигали Шаймуратова показали одновременно во всех музеях Башкортостана, участвующих в акции «Единый кинолекторий в музеях». Кинолекторий проходил в экспозиционных залах на фоне выставок, посвященных Великой Отечественной войне. Показ фильма предваряли и завершали комментарии сотрудников музеев.
«Такие фильмы очень нужны, они очень важны. Это, в первую очередь, память о наших предках, которые совершали подвиги во имя будущей нашей жизни. Мы им благодарны за чистое небо, за мир и за то, что мы сегодня живем в нашей родной стране», — поясняет исполняющий обязанности генерального директора Национального музея Республики Башкортостан Марат Зулькарнаев.
Впервые выпуск программы «Легенды армии» о командире легендарной 112-й (16-й Гвардейской) Башкирской дивизии был показан в апреле этого года на телеканале «Звезда». В фильме рассказывается о непростой биографии генерала Шаймуратова, боевом пути пути 112-й Башкирской дивизии и трагической гибели генерал-майора в ходе освобождения Донбасса.
Посмотреть выпуск программы «Легенды армии» можно на сайте телеканала «Звезда».
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