Видео посмотрели уже более 50 000 человек 

Ставрополец Дмитрий Москвитин снял короткометражку о героях Великой Отечественной Войны. Видео уже набрало около 50 000 просмотров в Youtube. И это число продолжает расти.
В основе кинофильма — история о памяти, о подвигах, о внуках и правнуках Победы. По сюжету ректор одного из ВУЗов отказывается открывать музей Великой Отечественной войны в своём учебном заведении и намеревается отдать помещение в аренду очередному кафе. Но ему придётся изменить своё решение.
Пуля, убившая солдата, летит дальше. Она убивает его неродившихся детей, внуков, правнуков…
Картина получила прекрасные отзывы зрителей в сети интернет. Но автор, конечно, мечтает о том, чтобы его работу показали на большом экране. Дмитрий Москвитин ранее снял фильм «Интервью», который получил ряд профессиональных наград в России и за рубежом. В работах Дмитрий Москвина заняты ставропольские актёры
Режиссер-постановщик: Дмитрий Москвитин
Оператор-постановщик: Иван Жимаев
Художник постановщик: Ольга Сизова
Композитор: Антонина Беляева
Автор сценария: Юлия Терентьева
Звукорежиссер: Дмитрий Лойченко
Продюсер: Дмитрий Москвитин
Актеры: Борис Щербаков, Роман Быковский, Марина Кулакова, Владислав Таранов
Источник: stv24.tv