Видео посмотрели уже более 50 000 человек

Ставрополец Дмитрий Москвитин снял короткометражку о героях Великой Отечественной Войны. Видео уже набрало около 50 000 просмотров в Youtube. И это число продолжает расти.

В основе кинофильма — история о памяти, о подвигах, о внуках и правнуках Победы. По сюжету ректор одного из ВУЗов отказывается открывать музей Великой Отечественной войны в своём учебном заведении и намеревается отдать помещение в аренду очередному кафе. Но ему придётся изменить своё решение.

Пуля, убившая солдата, летит дальше. Она убивает его неродившихся детей, внуков, правнуков…

Картина получила прекрасные отзывы зрителей в сети интернет. Но автор, конечно, мечтает о том, чтобы его работу показали на большом экране. Дмитрий Москвитин ранее снял фильм «Интервью», который получил ряд профессиональных наград в России и за рубежом. В работах Дмитрий Москвина заняты ставропольские актёры

Режиссер-постановщик: Дмитрий Москвитин

Оператор-постановщик: Иван Жимаев

Композитор: Антонина Беляева

Звукорежиссер: Дмитрий Лойченко

Продюсер: Дмитрий Москвитин

Источник: stv24.tv