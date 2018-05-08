Студия Laika рассказала подробности о новом мультфильме «Недостающее звено» 

Знаете, мы тут в редакции не очень любим ошибаться в прогнозах, но на этот раз ошибка нас очень радует. Помните, мы предсказывали, что новый мультфильм студии Laika ждать нам еще лет пять? А вот и нет, он выйдет уже весной следующего года!
Называется пятый мультфильм студии — «Недостающее звено». Это история о сэре Лайноле Фросте, натуралисте и исследователе. Свою жизнь он посвятил поискам доказательства существования «недостающего звена» (Галифианакис) — одинокого создания, оставшегося на земле в единственном экземпляре.
Для этого кукольного мультфильма уже создано 110 декораций и 65 уникальных локаций. Продюсер фильма Эриан Сутнер подчеркнул, что студия поднабралась опыта и взялась за очень масштабный проект. Режиссером доброй и захватывающей комедии стал Крис Батлер, а в озвучке принимают участие настоящие звезды — Хью Джекман, Стивен Фрай, Зои Салдана, Эмма Томпсон и т. д.
Студия Laika известна зрителям по удивительным кукольным мультфильмам — «Кубо. Легенда о самурае», «Коралина в стране кошмаров», «Паранорман, или как приручить зомби» и «Семейка монстров».
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