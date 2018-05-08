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В кинотеатре на Люблинской отметят День Победы
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В кинотеатре на Люблинской отметят День Победы 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Марьинский вестник
Два блока показов военных картин — «Фильмы, опаленные войной» в большом зале и «Любимые фильмы о войне» в малом зале кинотеатра на Люблинской — ждут зрителей в «Молодежном» в День Победы, 9 мая.
Об этом рассказала методист-администратор по бесплатным благотворительным проектам кинотеатра «Молодежный» Анна Болдырева.
— Показ фильмов будет вестись с пленки, чтобы дать возможность зрителям окунуться в атмосферу того времени, — отметила Болдырева.
Программа начнется в 9.30 по адресу: улица Люблинская, 11. Вход бесплатный для всех желающих.
Добавит праздничного настроения полевая кухня. Программа стартует в 9.30. (то)
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