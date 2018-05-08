В кинотеатре на Люблинской отметят День Победы

Два блока показов военных картин — «Фильмы, опаленные войной» в большом зале и «Любимые фильмы о войне» в малом зале кинотеатра на Люблинской — ждут зрителей в «Молодежном» в День Победы, 9 мая.

Об этом рассказала методист-администратор по бесплатным благотворительным проектам кинотеатра «Молодежный» Анна Болдырева.

— Показ фильмов будет вестись с пленки, чтобы дать возможность зрителям окунуться в атмосферу того времени, — отметила Болдырева.

Программа начнется в 9.30 по адресу: улица Люблинская, 11. Вход бесплатный для всех желающих.

Добавит праздничного настроения полевая кухня. Программа стартует в 9.30. (то)