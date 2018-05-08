В Курской области прошёл Всероссийский фестивальный показ детских мультфильмов о героях семьи

Зрители увидели картины, созданными анимационными студиями из 20 регионов страны

Мероприятие прошло 7 мая в концертном зале Железногорского районного дома культуры. Мультфильмы, созданные детьми, поразили присутствующих своей проникновенностью. в бумажных и пластилиновых персонажах ребята смогли продемонтрировать не только биографии своих воевавших родственников, но и в целом историю Великой Отечественной войны.

— В этих мультфильмах — рассказы о прадедушках и прабабушках, анимационные версии стихотворений и воспоминаний о войне, истории жизни и подвига великих земляков. Очень важно, что, работая над мультфильмом, дети расспрашивают своих взрослых родственников о жизни семьи и страны в тяжёлые военные годы, узнают, как воевали и как побеждали их прадеды. Все это большая душевная работа, крайне необходимая подрастающему поколению для осознания великой и трагической истории своей Родины. Он есть источник гордости и настоящего патриотизма, — отметила зам. директора по УВР Студенокской ДШИ Елена Лысенко.

В рамках показа в фойе ДК прошла выставка работ учащихся художественных отделений Студенокской ДШИ и Музыкально-хоровой школы им. Г. Струве.

Зрители после просмотра оставляли свои отзывы в Книге отзывов фестиваля, на каждой странице которой, помимо фото кадра из фильма размещён QR-код ссылки на мультфильм и зрители могут по нему ещё раз просмотреть его, поделиться с друзьями и родными и оставить свой отзыв.