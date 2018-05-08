Стало известно, когда выйдет третий «Шерлок Холмс»

Кинокомпания Warner Bros. сообщила о выходе следующей части франшизы про Шерлока Холмса с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу в главных ролях. Премьера запланирована на 25 декабря 2020 года.

Режиссер двух первых фильмов Гай Ричи не вернется в проект. Его преемник пока неизвестен. Сценаристом фильма станет Крис Бренкето, работавший над сериалами "Цари и пророки", "Нарко", "Ганнибал", "Северный берег", "Святой дозор" и многими другими.

Первый фильм трилогии вышел в 2009 году, второй, "Игра теней" — в 2011. Две картины собрали более миллиарда долларов в мире.