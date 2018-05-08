«Канны-2018»: лето, море, кровь и оргазм

С 8 по 19 мая на Лазурном берегу Франции пройдет 71-й Каннский Кинофестиваль — самый престижный и авторитетный мировой киносмотр. В этом году он ознаменовался сразу несколькими новшествами. Во-первых, организаторы официально запретили гостям делать селфи на красной дорожке. Во-вторых, перенесли показы для прессы — если раньше журналистам удавалось увидеть кино раньше всех гостей и участников фестиваля, то теперь им придется или смотреть кино одновременно со всеми, или после официальной премьеры.

Зато кинофестиваль открылся для молодых кинолюбителей — в последние три дня на смотр пустят всех желающих от 18 до 28, сумевших убедить организаторов в своей любви к искусству кино. Милости Канн в этом году удостоился и режиссер Ларс фон Триер , 7 лет назад изгнанный с кинофестиваля за нацистские высказывания. В этом году он не просто приедет, но и привезет свой новый фильм «Дом, который построил Джек», который покажут во внеконкурсной программе. История искусного серийного убийцы с Мэттом Дилоном Умой Турман в главных ролях уже названа одной из самых ожидаемых премьер кинофестиваля.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Aftonbladet

Ларс фон Триер на съемках фильма «Дом, который построил Джек»

Отбить пальму первенства у Триера может разве что Гаспар Ноэ — автор «Необратимости» и «Любви», изгнанной из российских кинотеатров за порнографию. В каннской программе «Двухнедельник режиссеров» он покажет свой новый фильм под названием Climax. На «Кинопоиске» название перевели буквально — «Климакс». Киноведы употребляют вариацию перевода «Кульминация», а французы в обиходе этим словом называют оргазм. Если учитывать, что речь пойдет о вечеринке с большим количеством алкоголя и наркотиков, а сам Ноэ заявил, что его новый фильм — это «погружение в ад», в Каннах в этом году точно будет жарко.

Обещает поддать жару и главный борец за права негров в Голливуде Спайк Ли — его новая картина «Черный клановец» расскажет о чернокожем полицейском, который сумел возглавить подразделение «Ку-Клукс-Клана». Другие громкие премьеры фестиваля — лента «Все знают» любимца Канн Асгар Фархади с Хавьером Бардемом Пенелопой Крус в главных ролях, спин-офф легендарной киносаги «Звездные войны» — «Хан Соло: Звездные войны. Истории» и драма об актрисах «Три лица» иранца Джафара Панахи, которому все еще запрещено снимать кино и покидать пределы родины. Любимец Венецианского и Берлинского кинофестивалей, в Каннский конкурс он попал впервые, но с большими шансами на победу.

«WDSSPR»

Кадр из фильма «Лето»

Сердце российских киноманов трепещет от включения в жюри режиссера Андрея Звягинцева и участия в главной гонке Каннского фестиваля сразу двух отечественных картин: «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого. Документалист Дворцевой уже получал каннский приз за свою картину «Тюльпан» и в этот раз везет на Лазурный берег историю казашки, приехавшей на заработки в Москву, которая вполне может рассчитывать на благосклонность Канн. У Серебренникова бэкграунд еще богаче: трудная судьба истории о молодом Викторе Цое (Серебренников был арестован на съемках «Лета», монтировал фильм под домашним арестом и все еще не вышел на свободу) и большой успех в Каннах его «Ученика».

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Panoramic

Кейт Бланшет

Жюри в этом году тоже впечатляет: в него вошли 5 женщин и 4 мужчин 7 национальностей с 5 континентов. Возглавляет судейскую коллегию актриса Кейт Бланшет, помогать ей будут, помимо Звягинцева, актрисы Кристен Стюарт и Леа Сейду, актер Чанг Чен, певица Хаджа Ни, режиссеры Дени Вильнев , Ава ДюВерне и Робер Гедигян . Вместе им предстоит отсмотреть 21 фильм основного конкурса, чтобы выбрать нового триумфатора Канн.