Бокс-офис России: самый кассовый уик-энд года

По предварительным данным стартовые сборы «Войны бесконечности» составили 1030 миллионов за уик-энд. Это больше, чем у дебюта прошлогодних «Пиратов Карибского моря», собравших на старте 959,2 млн И рекорд отечественного проката.

Валовая касса кинотеатров тоже поставила рекорд этого года — 4,4 миллиона проданных билетов и примерно 1,2 миллиарда рублей выручки. Вот что блокбастеры животворящие с унылыми зрителями, которые почти не ходят в кино, делают.

«Собибору» первый уик-энд принес 104,9 миллиона, но от этой тяжелой и эмоциональной драмы больших достижений и не ждали. Бюджет картины — государственная тайна, так что выводов не будет. Впрочем, у фильма еще есть девятое мая, день, в который многие кинотеатры обещали показывать только российское кино, и «Собибор» будет хорошим выбором для этой даты.

Трогательный мультфильм «Остров собак» дебютировал на седьмом месте с выручкой в 11,3 миллиона. Собаченьки грустят, граждане зрители!

Предварительные данные о топ-10 российского бокс-офиса за период с 3 по 6 мая 2018 года выглядят так:

Мстители: Война бесконечности — 1030 млн (первая неделя)

Собибор — 104,9 млн (первая неделя)

Тренер — 51,4 млн (третья неделя)

Смешарики. Дежавю — 35,2 млн (вторая неделя)

Папа-мама гусь — 21 млн (первая неделя)

Правда или действие — 17,7 млн (вторая неделя)

Остров собак — 11,3 млн (первая неделя)

Танки — 9,8 млн (вторая неделя)

Тихое место — 5,3 млн (четвертая неделя)

Дыши во мгле — 2,4 млн (вторая неделя)

Три главные премьеры нашего проката на этой неделе — комедия с погонями «Такси 5», фантастический триллер «Анон» с Клайвом Оуэном и биографическая драма «Красавица для чудовища», где Эль Фаннинг играет Мэри Шелли , написавшую книгу «Франкенштейн, или Современный Прометей». Лидер не поменяется, ждем второго «Дэдпула».

Источник: ЕАИС