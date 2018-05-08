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Анджелина Джоли возьмется за байопик о легкоатлете-индейце Джиме Торпе
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Анджелина Джоли возьмется за байопик о легкоатлете-индейце Джиме Торпе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Актриса и режиссер Анджелина Джоли вошла в команду продюсеров фильма Bright Path: The Jim Thorpe Story ("Светлый путь: История Джима Торпа"), пишет Deadline.
В основу сюжета байопика легла история жизни легендарного легкоатлета, коренного американца Джима Торпа. Сыграет спортсмена Мартин Сенсмейер.
Торп происходил из племени индейцев сауки и мескваки, и Светлый Путь — это его индейское имя. В 1912 году он завоевал две золотые медали по легкоатлетическому пятиборью. Победа далась ему нелегко: спортивные туфли Торпа были украдены перед стартами, он был вынужден выступать в не подходящих по размеру туфлях от разных пар, которые нашел в мусорной корзине.
Также Джим Торп принимал участие в соревнованиях по баскетболу, бейсболу, американскому футболу, хоккею, плаванию, теннису, боксу, стрельбе из лука.
При создании картины Джоли будут консультировать потомки Торпа и его племя.
В данное время Анджелина Джоли также занимается продюсированием фильма студии Disney «Малефисента 2», где сыграет главную роль.
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