Анджелина Джоли возьмется за байопик о легкоатлете-индейце Джиме Торпе

Актриса и режиссер Анджелина Джоли вошла в команду продюсеров фильма Bright Path: The Jim Thorpe Story ("Светлый путь: История Джима Торпа"), пишет Deadline.

В основу сюжета байопика легла история жизни легендарного легкоатлета, коренного американца Джима Торпа. Сыграет спортсмена Мартин Сенсмейер

Торп происходил из племени индейцев сауки и мескваки, и Светлый Путь — это его индейское имя. В 1912 году он завоевал две золотые медали по легкоатлетическому пятиборью. Победа далась ему нелегко: спортивные туфли Торпа были украдены перед стартами, он был вынужден выступать в не подходящих по размеру туфлях от разных пар, которые нашел в мусорной корзине.

Также Джим Торп принимал участие в соревнованиях по баскетболу, бейсболу, американскому футболу, хоккею, плаванию, теннису, боксу, стрельбе из лука.

При создании картины Джоли будут консультировать потомки Торпа и его племя.

В данное время Анджелина Джоли также занимается продюсированием фильма студии Disney «Малефисента 2», где сыграет главную роль.