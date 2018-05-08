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Худшие эротические сцены в кино
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Худшие эротические сцены в кино 

Рамблер 1 час назад
Эротические сцены в кинофильмах — одни из самых запоминающихся. Подобные моменты остаются в памяти благодаря жгучести, страстности и красоте. Но иногда интимные киноэпизоды вызывают не интерес, а неприязнь. Что вы думаете по поводу этих картин?
1. Лента «Шоу-гёрзл» 1995 года выиграла премию «Золотая малина» в 6 категориях. И критики, и зрители отнеслись к ней негативно, но особое возмущение вызвала сцена, где главные герои предаются страсти в бассейне. Движения девушки походят на припадок эпилепсии и вряд ли кого-то возбудят.
2. В фильме «Тело как улика», вышедшем в 1993 году, в главной роли появилась певица Мадонна. Поклонники кинематографа всегда скептически относились к актёрскому дарованию мадонны, но в эротическом эпизоде в этой картине она и её партнёр Уиллем Дефо, конвульсии которого выглядят как предсмертные, и впрямь смотрятся нелепо.
3. Во время съёмок фильма «Джильи» (2003) завязался яркий роман между актёрами Беном Аффлеком и Дженнифер Лопез. Сам фильм вызвал стал провальным, исполнителей главных ролей и режиссёра наградили «Золотыми малинами». Но самое ужасное в нём — постельная сцена с затяжным диалогом.
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