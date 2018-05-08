Худшие эротические сцены в кино

Эротические сцены в кинофильмах — одни из самых запоминающихся. Подобные моменты остаются в памяти благодаря жгучести, страстности и красоте. Но иногда интимные киноэпизоды вызывают не интерес, а неприязнь. Что вы думаете по поводу этих картин?

1. Лента «Шоу-гёрзл» 1995 года выиграла премию «Золотая малина» в 6 категориях. И критики, и зрители отнеслись к ней негативно, но особое возмущение вызвала сцена, где главные герои предаются страсти в бассейне. Движения девушки походят на припадок эпилепсии и вряд ли кого-то возбудят.

2. В фильме «Тело как улика», вышедшем в 1993 году, в главной роли появилась певица Мадонна . Поклонники кинематографа всегда скептически относились к актёрскому дарованию мадонны, но в эротическом эпизоде в этой картине она и её партнёр Уиллем Дефо , конвульсии которого выглядят как предсмертные, и впрямь смотрятся нелепо.