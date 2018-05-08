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Глупые ляпы закрались даже в мультики
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Глупые ляпы закрались даже в мультики 

Рамблер 39 минут назад
Кажется, что анимационные фильмы, которые выпускают компании Disney или Pixar, должны быть безупречны, но даже профессионалы время от времени допускают ошибки. Если вы при просмотре мультфильма не обнаружили в нём ляпов, это вовсе не означает, что их там нет. Может, вы просто были не слишком внимательны? Пересмотрите эти хиты ещё раз и убедитесь.
1. В «Золушке» аниматоры что-то напутали со свадебным платьем главной героини. То у него длинные рукава, то короткие.
2. Мультик «Босс-молокосос» преподнёс внимательным зрителям сразу несколько сюрпризов: в разных сценах чудесным образом исчезают бордюр, портфель и даже куча мелких шариков.
3. В ставший уже классическим «Аладдин» тоже закралась ошибка — когда герои читают текст, написанный арабской вязью, они водят глазами слева направо. Но ведь всем известно, что арабский читается справа налево.
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