Глупые ляпы закрались даже в мультики

Кажется, что анимационные фильмы, которые выпускают компании Disney или Pixar, должны быть безупречны, но даже профессионалы время от времени допускают ошибки. Если вы при просмотре мультфильма не обнаружили в нём ляпов, это вовсе не означает, что их там нет. Может, вы просто были не слишком внимательны? Пересмотрите эти хиты ещё раз и убедитесь.

1. В «Золушке» аниматоры что-то напутали со свадебным платьем главной героини. То у него длинные рукава, то короткие.

2. Мультик «Босс-молокосос» преподнёс внимательным зрителям сразу несколько сюрпризов: в разных сценах чудесным образом исчезают бордюр, портфель и даже куча мелких шариков.

3. В ставший уже классическим «Аладдин» тоже закралась ошибка — когда герои читают текст, написанный арабской вязью, они водят глазами слева направо. Но ведь всем известно, что арабский читается справа налево.