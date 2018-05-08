Шэрон Стоун сыграет босса в черной комедии о корпоративных каннибалах

Звезда «Основного инстинкта», пишет Deadline, присоединилась к уже подтвердившим свое участие в картине Эду Хелмсу и Джессике Уильямс.

В черной комедии Стоун предстанет в образе главы компании по производству съедобной посуды. В центре сюжета — корпоративное путешествие, которое обернулось катастрофой: сотрудники корпорации оказались заперты в пещере и теперь поставлены перед необходимостью выживать любой ценой, включая каннибализм.

Съемки «Корпоративных животных» начнутся в Нью-Мексико этим летом.

Ранее сообщалось, что Шэрон Стоун смеялась 10 секунд в ответ на вопрос о домогательствах к ней.