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Шэрон Стоун сыграет босса в черной комедии о корпоративных каннибалах
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Шэрон Стоун сыграет босса в черной комедии о корпоративных каннибалах 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
60-летняя актриса Шэрон Стоун сыграет главную роль в комедии Патрика Брайса Corporate Animals ("Корпоративные животные").
Звезда «Основного инстинкта», пишет Deadline, присоединилась к уже подтвердившим свое участие в картине Эду Хелмсу и Джессике Уильямс.
В черной комедии Стоун предстанет в образе главы компании по производству съедобной посуды. В центре сюжета — корпоративное путешествие, которое обернулось катастрофой: сотрудники корпорации оказались заперты в пещере и теперь поставлены перед необходимостью выживать любой ценой, включая каннибализм.
Съемки «Корпоративных животных» начнутся в Нью-Мексико этим летом.
Ранее сообщалось, что Шэрон Стоун смеялась 10 секунд в ответ на вопрос о домогательствах к ней.
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