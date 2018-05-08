Ещё
Вышел финальный трейлер фильма «Во власти стихии» с Шейлин Вудли
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вышел финальный трейлер фильма «Во власти стихии» с Шейлин Вудли 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Студия STXfilms опубликовала финальный трейлер к предстоящей драме «Во власти стихии» с Шейлин Вудли («Виноваты звезды») и Сэмом Клафлином («С любовью, Рози») в главных ролях. Режиссером фильма является Бальтасар Кормакур, работавший над «Эверестом».
По сюжету, двое влюбленных отправляются в путешествие по Тихому океану на роскошной яхте и сталкиваются с одним из самых мощных ураганов в истории. Теперь их жизнь находится только во власти стихии. Фильм основан на реальной истории Тами Олдхем Эшткрафт, которая рассказала о своем выживании в книге «Небо, багровое от печали».
Сценарий написали Аарон Канделл, Джордан Канделл, Дэвид Брэнсон Смит, которые также выступают в роли продюсеров проекта. Российская премьера драмы назначена на 28 июня 2018 года.
Fancy Journal: последние новости
Сильвестр Сталлоне вновь снимется в роли Рэмбо Вышел первый трейлер детективного триллера с Блейк Лайвли в главной роли Адель отметила 30-летие в стиле «Титаника»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение32
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас4
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали13
Худшие эротические сцены в кино
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу40
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение