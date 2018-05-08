Вышел финальный трейлер фильма «Во власти стихии» с Шейлин Вудли

Студия STXfilms опубликовала финальный трейлер к предстоящей драме «Во власти стихии» с Шейлин Вудли («Виноваты звезды») и Сэмом Клафлином («С любовью, Рози») в главных ролях. Режиссером фильма является Бальтасар Кормакур, работавший над «Эверестом».

По сюжету, двое влюбленных отправляются в путешествие по Тихому океану на роскошной яхте и сталкиваются с одним из самых мощных ураганов в истории. Теперь их жизнь находится только во власти стихии. Фильм основан на реальной истории Тами Олдхем Эшткрафт, которая рассказала о своем выживании в книге «Небо, багровое от печали».

Сценарий написали Аарон Канделл, Джордан Канделл, Дэвид Брэнсон Смит, которые также выступают в роли продюсеров проекта. Российская премьера драмы назначена на 28 июня 2018 года.