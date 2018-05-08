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Вышел финальный трейлер сиквела фильма «Mamma Mia»
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Вышел финальный трейлер сиквела фильма «Mamma Mia» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
В сети появился финальный дублированный трейлер музыкального фильма «Mamma Mia 2», главные роли в котором исполнили Аманда Сайфред, Мэрил Стрип, Пирс Броснан и Колин Ферт. Сюжет второй части фильма перенесет зрителей на несколько лет назад и расскажет о жизни матери главной героини, когда она была молода. Юную героиню Мэрил в фильме исполнила британская актриса Лили Джеймс, известная по фильмам «Малыш на Драйве» и «Гордость и предубеждение и зомби».
За саундтрек вновь отвечает культовая шведская группа ABBA, чьи хиты зажигают танцполы уже не один десяток лет. В российский прокат лента выходит 16 августа.
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