Вышел финальный трейлер сиквела фильма «Mamma Mia»

Мэрил Стрип, Пирс Броснан и В сети появился финальный дублированный трейлер музыкального фильма «Mamma Mia 2», главные роли в котором исполнили Аманда Сайфред Колин Ферт . Сюжет второй части фильма перенесет зрителей на несколько лет назад и расскажет о жизни матери главной героини, когда она была молода. Юную героиню Мэрил в фильме исполнила британская актриса Лили Джеймс, известная по фильмам «Малыш на Драйве» и «Гордость и предубеждение и зомби».

За саундтрек вновь отвечает культовая шведская группа ABBA, чьи хиты зажигают танцполы уже не один десяток лет. В российский прокат лента выходит 16 августа.