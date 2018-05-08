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«Стриминговый» сериал Джорджа Клуни «Уловка-22» заинтересовал телевидение
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«Стриминговый» сериал Джорджа Клуни «Уловка-22» заинтересовал телевидение 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Проект Джорджа Клуни «Уловка-22» по одноименному роману Джозефа Хеллера покажут не только на стриминговом сервисе Hulu, но и на телеканалах.
Как сообщает Deadline, права на показ сериала о пилотах купили британский Channel 4 и итальянский канал Sky Italia.
Джордж Клуни сыграл в сериале роль преподавателя кадетского корпуса. Сюжет теледрамы из шести серий строится вокруг капитана Йоссариана, рассудок которого помутился во время Второй Мировой войны. Он хочет оставить службу, ссылаясь на собственное состояние, однако ему мешает так называемая «уловка-22» — правило, согласно которому заявивший о своем сумасшествии является здоровым человеком. В романе и экранизации высмеиваются и другие бюрократические парадоксы.
В «Уловке-22» также сыграл звезда «Доктора Хауса» Хью Лори".
Телепремьера «Уловки-22» состоится в 2019 году.
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