Готовим кошельки: список всех супергеройских блокбастеров, которые выйдут в кино до 2020 года

Посмотрели «Мстителей: Война бесконечности» в кино? Готовьте деньги для следующего похода в кинотеатры: на очереди — «Дэдпул 2», «Веном» и еще очень много супергеройских блокбастеров, которые один за другим будут выходить в кино до 2020 года. Да что там — только в этом году нас ждут еще 4 супергеройских блокбастера, а в 2019 году они вообще будут выходить ежемесячно.

Вот так выглядит полный список всех фильмов по комиксам от Marvel и DC (а также парочка прощальных проектов студии 20th Century Fox и «Хеллбой» по комиксам Dark Horse), которые выйдут в кино до 2020 года:

Дэдпул 2 — премьера 17 мая 2018

Человек-муравей и Оса — премьера 5 июля 2018

Веном — премьера 4 октября 2018

Аквамен — премьера 20 декабря 2018

Хеллбой: Возрождение кровавой королевы — 10 января 2019

Люди Икс: Темный феникс — 13 февраля 2019

Капитан Марвел — 7 марта 2019

Шазам! — 4 апреля 2019

Мстители 4 — 2 мая 2019

Человек-паук: Возвращение домой 2 — 4 июля 2019

Новые мутанты — 1 августа 2019

Чудо-женщина 2 — 31 октября 2019

Сила Икс / Дэдпул 3 — конец 2019/начало 2020

Стражи Галактики 3 — 2020

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