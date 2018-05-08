Ещё
Готовим кошельки: список всех супергеройских блокбастеров, которые выйдут в кино до 2020 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Готовим кошельки: список всех супергеройских блокбастеров, которые выйдут в кино до 2020 года 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Посмотрели «Мстителей: Война бесконечности» в кино? Готовьте деньги для следующего похода в кинотеатры: на очереди — «Дэдпул 2», «Веном» и еще очень много супергеройских блокбастеров, которые один за другим будут выходить в кино до 2020 года. Да что там — только в этом году нас ждут еще 4 супергеройских блокбастера, а в 2019 году они вообще будут выходить ежемесячно.
Вот так выглядит полный список всех фильмов по комиксам от Marvel и DC (а также парочка прощальных проектов студии 20th Century Fox и «Хеллбой» по комиксам Dark Horse), которые выйдут в кино до 2020 года:
Дэдпул 2 — премьера 17 мая 2018
Человек-муравей и Оса — премьера 5 июля 2018
Веном — премьера 4 октября 2018
Аквамен — премьера 20 декабря 2018
Хеллбой: Возрождение кровавой королевы — 10 января 2019
Люди Икс: Темный феникс — 13 февраля 2019
Капитан Марвел — 7 марта 2019
Шазам! — 4 апреля 2019
Мстители 4 — 2 мая 2019
Человек-паук: Возвращение домой 2 — 4 июля 2019
Новые мутанты — 1 августа 2019
Чудо-женщина 2 — 31 октября 2019
Сила Икс / Дэдпул 3 — конец 2019/начало 2020
Стражи Галактики 3 — 2020
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Сериал «Империя» продлен на 5 сезон Ричард Гир стал жертвой вымогательств Фото: подруга Чарли Ханнэма навестила актера на съемках на Гавайских островах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение32
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас4
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали13
Худшие эротические сцены в кино
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу40
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение