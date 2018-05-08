Украина возмущена: на американском фестивале наградили фильм российских сепаратистов из Донбасса

Кинофестиваль «Трайбека» (Tribeca Film Festival) завершился в этом году 29 апреля. После вручения наград о нем на пару дней забыли, пока 2 мая британская журналистка Сара Херст (Sarah Hurst) не написала в своем блоге о возмутительном, по ее мнению, решении жюри.

«Украинских военных до сих пор убивают, недавно погиб 19-летний солдат. Единственно верное решение — это лишить фильм «Дежурство» награды, принести извинения и сделать пожертвование на реабилитацию украинских военнослужащих, получивших ранения», — подчеркнула Херст. Эта запись стала самой популярной в блоге журналистки, собрав 10 тысяч просмотров.

Это очень круто!

С чем связаны такие эмоции? «Дежурство» режиссера Ленара Камалова — это, как гласит описание на сайте фестиваля, — восьмиминутный фильм, рассказывающий о войне в Донбассе с точки зрения «донбасских ополченцев».

Картина получила главный приз в конкурсе игровых короткометражных фильмов фестиваля «Трайбека», это означает, что она автоматически попадает в лонг-лист премии «Оскар» (в нее включают примерно 25 лент, после формируется шорт-лист, из которого выбирают номинантов).

«Мне просто не верится, что мы сделали это. Никто не верил, что нас куда-либо возьмут с такой темой, меня отговаривали снимать, отговаривали подаваться на американские фестивали, никто не верил, что будет такой успех. Это очень, очень круто!» — цитирует Камалова сайт РИА Новости. «Дежурство» — это кинодебют учившегося в Лондоне режиссера.

1 мая страница «Украинская точка зрения» (Ukrainian Standpoint) в сети Фейсбук начала собирать подписи за то, чтобы лишить фильм награды.

«Мы, нижеподписавшиеся требуем, чтобы кинофестиваль «Трайбека» лишил награды продвигающий пророссийскую пропаганду фильм «Дежурство», в котором играет настоящий российский террорист. Кроме того, мы требуем убрать из описания ленты словосочетание «донбасский ополченец» (в этом контексте гораздо более уместно использовать формулировку «российский террорист») и принести публичные извинения за оскорбление чувств всех украинцев, которые потеряли своих близких в результате военного вторжения России на Украину».

О каком «российском террористе» идет речь?

Писатель и террорист

Главную роль в фильме сыграл Захар Прилепин — известный российский писатель журналист и лауреат нескольких престижных литературных премий. В частности, в 2011 году его признали автором лучшей книги среди победителей конкурса «Национальный бестселлер» за предыдущие 10 лет. Прилепин принимал участие в обеих чеченских войнах, сейчас он носит звание майора. Он состоит в запрещенной Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова (запрещена в РФ, прекратила свое существование в 2007 г. — прим. ред.), идеологической платформой которой выступает сочетание коммунистических идей с ксенофобией. Флаг движения напоминает знамя Третьего рейха, только вместо свастики на нем изображены серп и молот. Сейчас Прилепин служит в армии самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В 2016 году в результате протеста со стороны украинских писателей Прилепина отказались приглашать на литературный фестиваль имени Джозефа Конрада в Кракове и фестиваль «Славянская Вавилонская башня» в Познани.

В прошлом литератор симпатизировал либеральной оппозиции, организовывал в России антипутинские манифестации и сотрудничал с «Новой газетой». Его взгляды резко изменились после того, как Россия захватила Крым. Но полуострова ему было мало: Прилепин говорил, что Киев — русский город, а цель войны в Донбассе — подчинение всей Украины.

Дальше — награда для Гитлера?

3 мая на популярном портале украинской газеты «День» появилась статья под названием «Награда для убийцы». После этого украинцы начали штурмовать сайт кинофестиваля. «На сайте фестиваля „Трайбека“ появились сотни откликов возмущенных людей, свои подписи под петицией с требованием лишить фильм Прилепина награды поставили 3,5 тысячи человек, а статья американской журналистки Сары Херст собрала рекордное число просмотров. Не будем на этом останавливаться, ведь никто не станет бороться и заниматься ситуацией, кроме нас», — написал украинский музыкант Павел Гинтов и призвал засыпать страницу фестиваля в «Фейсбук» комментариями. Под опубликованной во вторник записью появилось уже 550 комментариев, в большинстве из них звучит резкая критика.

«Вы бы присудили награду фильму, который восхваляет ИГИЛ (запрещенная в РФ организация — прим. ред.) или людей, совершивших теракт 11 сентября?» — спрашивает Александра Демская. «Прилепин? Что тогда будет дальше, награда для Гитлера?» — недоумевает Виталий Андреев . «Кинофестиваль „Трайбека“ награждает террористов. Тысячи украинских детей остались сиротами, тысячи украинских матерей лишились сыновей, которые были солдатами. Это кошмар: каждую неделю из-за таких людей, как Прилепин, Украина теряет своих граждан», — пишет Наталья Хомяк.

Военная техника в Луганской области.

Руководство фестиваля пока не предприняло никаких шагов. Единственный ответ, который получили протестующие, — это короткий твит режиссера Онди Тимонер (Ondi Timoner), которая была членом жюри. «От имени жюри я могу сообщить, что мы оценивали короткометражные картины исключительно с точки зрения их художественных достоинств. Мы сошлись во мнении, что этот фильм рассказывает необычную захватывающую историю и убедительно показывает человеческое лицо войны. Мы ничего не знали о создателях ленты».