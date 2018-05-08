Фанаты «Мстителей» устроили драку после отмены сеанса

Зрители в Мехико, пришедшие на просмотр фильма "Мстители: Война бесконечности", устроили драку с охранниками кинотеатра Cinepolis после отмены сеанса.

Главной причиной гнева фанатов стала неожиданная отмена показа буквально перед самым начала сеанса. При этом причина такого решения осталась неизвестной.

Разъяренные поклонники "Мстителей", видимо, почувствовали себя любимыми героями и начали с боем прорываться через охранников.

Картина уже собрала миллиард долларов в мировом прокате и стала, а ажиотаж вокруг нее напоминает лучшие времена "Звездных войн".