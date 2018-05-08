Эксперименты с эмоциями: Трейлер хоррора «Инсомния»

Вышел дублированный трейлер южноамериканского фильма ужасов «Инсомния» от режиссера Густаво Эрнандеса

Актеры театральной труппы задумали поставить революционную постановку, для этого они проводят эксперименты со сном, точнее его отсутствием. Для репетиционной базы они выбирают заброшенную психиатрическую клинику, где несколько десятилетий назад проводили опыты над пациентами.

Молодая актриса Бьянка (Эва Куаттрокси) изо всех сил пытается заполучить главную роль в спектакле, не подозревая с какими потусторонними силами ей предстоит столкнуться.

В российский прокат «Инсомния» выйдет 28 июня.