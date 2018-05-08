В отделении ООН в Женеве прошла демонстрация фильма «Собибор»

ЖЕНЕВА, 8 мая. / ТАСС /. Премьерный для Швейцарии показ российского фильма «Собибор» прошел во вторник в женевской штаб-квартире ООН . На него были приглашены руководители дипломатических миссий, сотрудники ООН, жители Женевы, в зале присутствовал спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Показ ленты, рассказывающей о восстании узников в нацистском концлагере, которое возглавил советский офицер Александр Печерский , стал примечательным событием в культурной жизни дипломатической столицы Европы. Кинозал Дворца Наций с трудом вместил всех желающих увидеть картину — пришлось расставлять дополнительные стулья.

Не забывать ужасы прошлого

Генеральный директор женевского отделения ООН Микаэль Меллер тепло поблагодарил постоянное представительство России за предоставленную возможность посмотреть киноленту. «Я высоко оцениваю продолжающийся вклад Российской Федерации в культурную дипломатию ООН в Женеве», — заявил он. «Нам очень приятно, что первый показ фильма в Швейцарии проходит во Дворце Наций», — добавил Меллер.

Кинолента, по его словам, свидетельствует о том, что те, кто повинен в этих ужасах, «отнюдь не являются непобедимыми». «Сегодня, по прошествии семи десятилетий, мы, к сожалению, не можем самоуспокаиваться. Сейчас — время удвоить наши усилия в тех районах мира, где идут конфликты», — подчеркнул Меллер.

Будущие поколения будут помнить героев

В этом году исполняется 75 лет восстания в концентрационном лагере «Собибор», напомнил в выступлении перед демонстрацией фильма постоянный представитель России при ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов . Он отметил мужество и силу узников, которые противостояли врагу практически с голыми руками.

"Это может вызывать только восхищение. Эти люди защищали свое право на жизнь. Бросив вызов смерти, они боролись за свободу и человеческое достоинство. Обреченные, но не сломленные, они в итоге победили", — сказал дипломат.

Память о событиях в «Собиборе» — это предупреждение против любых попыток «прибегнуть к идее глобального доминирования, расизма, этнического или любого иного превосходства», продолжил Гатилов. Он подчеркнул, что Россия категорически отвергает такие попытки. «Мы всегда будем помнить путь к Великой Победе и расскажем будущим поколениям всю правду о героях», — заключил постпред РФ.

"Это фильм о человеке, который в этом аду обрел смысл жизни, который спасал не только себя, но поднял восстание и вывел всех, кто мог ходить, двигаться и имел желание жить дальше, — заявил, представляя картину, Звягинцев. — Это был ад, который назывался концлагерем". Александр Печерский, попав в концлагерь, «смог воевать за достоинство, помог убедить в этом других людей, вселить в них смысл жизни и поднял их на восстание».

Он подчеркнул, что невозможно забыть о погибших, среди которых 27 млн советских людей. «У меня свои счеты с войной, вся моя семья прошла войну, половина не вернулась. Бабушки и мама прошли концлагеря, отец с первого дня на фронте», — отметил Звягинцев.

О фильме

Фильм «Собибор» рассказывает о сопротивлении узников в одноименном нацистском концлагере, располагавшемся на территории оккупированной Польши, и о подвиге советского офицера Александра Печерского (1909-1990), который поднял там восстание. Кинокартина повествует о самом восстании узников и о событиях, предшествовавших ему.

Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года. За это время там было уничтожено, по разным данным, от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания, которое в 1943 году возглавил советский лейтенант Печерский (его роль исполняет Константин Хабенский ). Восстание Печерского было одним из самых массовых по числу участников за период Второй мировой войны, бежать удалось почти 300 узникам.

В российский кинопрокат фильм, ставший дебютной режиссерской работой Хабенского, вышел 3 мая. По словам режиссера, лента также может выйти на широкие экраны в Европе, Японии, Австралии и США.