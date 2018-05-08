Режиссер новых «Мстителей» объяснил скандальную сцену с Тором

Режиссер Джо Руссо объяснил действия Тора в фильме «Мстители: Война бесконечности», которые вызвали непонимание у многих фанатов франшизы. Его слова передает портал Comicbook.

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Зрители раскритиковали сцену, в которой Тор ( Крис Хемсворт ), когда у него появляется шанс остановить главного антагониста фильма Таноса, бросает в него молот — но метит не в голову, а в грудь. Поклонники «Мстителей» посчитали, что логичнее было бы бить злодея в голову — неверный удар позволил Таносу щелкнуть пальцами и уничтожить половину Вселенной.

По словам Руссо, поступок Тора обусловлен характером строптивого персонажа — он хотел продемонстрировать, что отомстил антагонисту. «Если бы он сразу его убил, то щелчка бы не было. Это выбор персонажа, который чувствует глубокую боль, и, я надеюсь, что зрители научатся сопереживать таким героям», — объяснил кинематографист.

«Мстители: Война бесконечности» — 19-й по счету фильм кинематографической вселенной Marvel. В России премьера картины состоялась 3 мая.