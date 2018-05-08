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Режиссёр новых «Мстителей» оправдался за ошибку Тора
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Режиссёр новых «Мстителей» оправдался за ошибку Тора 

News.ru 55 минут назад
Американский режиссёр Джо Руссо объяснил, почему скандинавский бог Тор ударил главного злодея Таноса в грудь, а не в голову.
Поведение героя возмутило поклонников «Мстителей», так как в последующем оно имело страшные последствия.
По мнению тех, кто уже посмотрел картину, логичнее было бы нанести удар прямо по голове отрицательного персонажа.
На это Руссо парировал тем, что для фильма существующий поворот намного важнее предлагаемого зрителями.
Он подчеркнул, что Тор поступил абсолютно правильно. Отказавшись от убийства Таноса герой показал историю, которая смогла бы научить людей не гнаться за жаждой мести.
Напомним, что новые «Мстители» на сегодняшний день побили несколько рекордов, сделав внушительные кассовые сборы.
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