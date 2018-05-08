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Студия «Карго» начала съемки фильма о спецагенте с Машковым и Ходченковой в Калининграде
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Студия «Карго» начала съемки фильма о спецагенте с Машковым и Ходченковой в Калининграде 

ТАСС 55 минут назад
КАЛИНИНГРАД, 8 мая. /ТАСС/. Студия «Карго» начала съемки фильма Карена Оганесяна о суперагенте с рабочим названием «Герой» на площадках в Калининградской области. В картине задействованы актеры Владимир Машков, Светлана Ходченкова и Александр Петров, Константин Лавроненко и Марина Петренко сообщила ТАСС исполнительный продюсер фильма Полина Иванова.
В центре сюжета фильма — история Андрея (Александр Петров), 15 лет назад прошедшего обучение в спецшколе Службы внешней разведки, где из подростков готовили агентов. Он поселился в Европе и не вспоминает о России, пока однажды, сняв трубку телефона, не слышит голос отца (Владимир Машков), считавшегося погибшим, и узнает, что на него открыта охота. Андрей начинает поиски отца, ему на помощь приходит его первая любовь Маша (Светлана Ходченкова).
"По сюжету действие картины происходит сначала в Европе, а потом именно в Калининграде. Калининградская область выбрана для съемок, так как здесь есть уникальные объекты, которых мы нигде не встречали, например, Правдинская ГЭС", — сказала Иванова, добавив, что во вторник в поселке Орловка под Калининградом снимается эпизод, в котором, по сюжету картины, впервые появляется спецагент в исполнении Владимира Машкова. Съемки фильма в области, в том числе в Калининграде, продлятся ориентировочно до 13 — 15 мая, а затем будут проходить в Москве, добавила собеседница, уточнив, часть сцен картины уже снята в Риге.
Общий бюджет фильма 250 млн рублей. Производством картины кинокомпания «Карго» занимается при участии холдинга ВГТРК. К съемкам многочисленных трюков привлечены ведущие российские и европейские специалисты.
"Это будет фильм, который по-настоящему интересно смотреть — зрелищный, с захватывающим сюжетом, неожиданными поворотами, живыми героями, заставляющими сопереживать им. Я считаю, это первый проект для российского кино в подобном жанре. Николай Куликов написал потрясающий сценарий, пропитанный не только интригами, но и иронией, что, на мой взгляд, ставит его на ступень выше привычных фильмов о секретных агентах. Ведь всегда интересно наблюдать за человеком, который даже в самых экстремальных ситуациях не теряет чувства юмора", — отметил режиссер картины Карен Оганесян.
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