3 фильма с Джорджем Клуни, которые вам стоит посмотреть сегодня вечером

«Доброй ночи и удачи»

Фильм, в свое время наделавший немало шума, идет каких-то полтора часа. За это время на экране разворачивается драматическая история, в реальности произошедшая в 1953 году. Тогда американский тележурналист Эдвард Марроу бросает вызов антикоммунисту и сенатору Джозефу Маккарти, обвиняя его в нарушении гражданских прав американцев. Политик, естественно, не отмалчивается, в итоге настоящая война развязывается между ним и телевизионщиком. Это противостояние вошло в учебники по журналистике как пример того, как СМИ могут воздействовать на общественную жизнь. Фильм был высоко оценен как критиками (6 номинаций на «Оскар», 4 — на «Золотой глобус», и 5 наград на Венецианском кинофестивале), так и зрителями, которым понравился не только отличный актерский состав, но и то, с каким талантом Клуни рассказал эту завораживающую историю.

"О, где же ты, брат?"

Тот факт, что Клуни согласился сыграть одну из главных ролей в этом фильме братьев Коэн, даже не читая сценария, уже говорит о многом. Уморительно смешная комедия рассказывает о мошеннике Эверетте МакГилле, которому срочно нужно попасть на волю из тюрьмы, чтобы завершить одно дело. Проблема в том, что он скован одной цепью с двумя другими заключенными, из-за чего побег усложняется. Он рассказывает сокамерникам историю о припрятанном миллионе долларов и о том, что скоро все это богатство окажется под водой. Обрадованные тем, что часть от этих денег достанется им, заключенные соглашаются на план МакГилла и совершают с ним побег. Впрочем, ради чего на самом деле затеяна вся эта одиссея, знает только Эверетт.

"Потомки"

Семейная драма, в которой Клуни появляется в нетипичной для себя роли обманутого семьянина-неудачника. На его голову в один момент сваливаются все беды: землю, принадлежащую его семье, хотят забрать кредиторы, супруга в коме, дети ненавидят его и друг друга, а знакомая семьи рассказывает секрет, который жена героя Клуни скрывала от того несколько лет. А разворачивается вся эта драма на фоне удивительно красивых пейзажей Гавайев. Смотреть всем, кто хочет немного поплакать и напомнить себе, что жизнь бывает несправедлива, но даже в самые отчаянные моменты она дает возможность все исправить и начать с чистого листа.