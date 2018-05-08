Где они теперь: 4 звезды нулевых, которые пропали с радаров

Звезда молодежных комедий, в числе которых «Она — мужчина», «Отличница легкого поведения», «Любовь на острове», «Чего хочет девушка», «Лак для волос», начала актерскую карьеру, когда ей было всего 10 лет. В 13 лет у нее уже было собственное шоу и звание самой многообещающей актрисы Голливуда. Однако нервы старлетки не выдержали и на пике славы она пристрастилась к алкоголю и наркотикам, которые не могли не сказаться на ее внешности. Несколько раз Аманду принудительно госпитализировали в психиатрическую клинику и арестовывали за сумасбродные выходки. На сегодняшний день актриса завязала с криминальным прошлым, прошла лечение, поступила в колледж моды и обещает вернуться на экран.

Сара Мишель Геллар известна по ролям в телесериале «Баффи — истребительница вампиров» и фильме «Жестокие игры», которые сделали ее знаменитостью. На съемочной площадке картины «Я знаю, что вы делали прошлым летом» она встретила будущего мужа Фредди Принца — младшего, с которым они до сих пор состоят в счастливом браке и воспитывают двоих детей. Большое кино Сара Мишель променяла на успешный бизнес: у нее своя компания по изготовлению полезных полуфабрикатов. А в прошлом году она написала кулинарную книгу.

Эффектная брюнетка с пышными формами в 2000-х гордо носила звание секс-символа. Зрители помнят ее по ролям в фильмах «Потерянный Валентин», «Если только» и «Сердцеедки». В 2011 году она была номинирована на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме» за роль в телефильме «Список клиентов». Казалось бы, карьера идет в гору, но в за последние пять лет она ни разу не появилась на экранах. 39-летняя актриса, которая изрядно набрала вес, полностью посвятила себя семье.

​История Линдси Лохан напоминает жизненный сценарий Аманды Байнс. В кино она появилась совсем ребенком. Слава буквально обрушилась на нее, но справиться с ней Линдси не удалось. Она увлеклась наркотиками и алкоголем, проходила лечение в рехабе, несколько раз пыталась вернуться на экран, но пагубные привычки брали верх. Сегодня имя 31-летней актрисы периодически появляется в заголовках, которые, увы, повествуют не о новых ролях, а об очередном скандале. В прошлом году пресса активно обсуждала ее громкое расставание с русским молодым человеком Егором Тарабасовым, которого она, по его словам, обокрала.