4 знаменитости, которых вырезали из фильмов 

В фильме «Особо опасны» Ума сыграла маму героини по имени Офелия, роль которой блистательно исполнила Блейк Лайвли. Но, увы, зрители так и не увидели Турман на большом экране — режиссер Оливер Стоун убрал все эпизоды с ее участием. А жаль: интересно было бы узнать, как Блейк и Ума смотрятся в одном кадре.
Для роли журналиста в фильме «Жизнь Пи» Магуайр оказался «слишком знаменитым» — такая формулировка тоже имеет право на существование. По крайней мере, режиссер Энг Ли в последний момент решил, что в его картине нет места звездам такого ранга. Напомним, главную роль в картине сыграл Сурадж Шарма — и для него этот актерский опыт стал первым в жизни.
Роберт сыграл сына Риз Уизерспун в картине «Ярмарка тщеславия» — но тогда продюсеры сочли его присутствие в картине лишним. И тем не менее годы спустя мы все-таки смогли увидеть актеров вместе: Уизерспун и Паттинсон сыграли в фильме «Воды слонам!» (на этот раз в роли двух влюбленных).
Достоверно известно, что в съёмках фильма «Мстители: Эра Альтрона» принял участие лауреат премии «Золотой глобус» Том Хиддлстон — но в конечном счете все сцены с его участием режиссер Джосс Уидон удалил. «Фильм и так получился насыщенным, мы не хотели ещё больше „перенаселить“ его персонажами», — прокомментировал свое решение американец.