Ещё
4 знаменитости, которых вырезали из фильмов
Далее:
Читайте также:
Ещё

4 знаменитости, которых вырезали из фильмов 

Harper’s Bazaar 43 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Ума Турман
В фильме «Особо опасны» Ума сыграла маму героини по имени Офелия, роль которой блистательно исполнила Блейк Лайвли. Но, увы, зрители так и не увидели Турман на большом экране — режиссер Оливер Стоун убрал все эпизоды с ее участием. А жаль: интересно было бы узнать, как Блейк и Ума смотрятся в одном кадре.
Тоби Магуайр
Для роли журналиста в фильме «Жизнь Пи» Магуайр оказался «слишком знаменитым» — такая формулировка тоже имеет право на существование. По крайней мере, режиссер Энг Ли в последний момент решил, что в его картине нет места звездам такого ранга. Напомним, главную роль в картине сыграл Сурадж Шарма — и для него этот актерский опыт стал первым в жизни.
Роберт Паттинсон
Роберт сыграл сына Риз Уизерспун в картине «Ярмарка тщеславия» — но тогда продюсеры сочли его присутствие в картине лишним. И тем не менее годы спустя мы все-таки смогли увидеть актеров вместе: Уизерспун и Паттинсон сыграли в фильме «Воды слонам!» (на этот раз в роли двух влюбленных).
Том Хиддлстон
Достоверно известно, что в съёмках фильма «Мстители: Эра Альтрона» принял участие лауреат премии «Золотой глобус» Том Хиддлстон — но в конечном счете все сцены с его участием режиссер Джосс Уидон удалил. «Фильм и так получился насыщенным, мы не хотели ещё больше „перенаселить“ его персонажами», — прокомментировал свое решение американец.
Harper’s Bazaar: последние новости
Ума Турман удивила очень смелым декольте на премьере фильма в Нью-Йорке Где они теперь: 4 звезды нулевых, которые пропали с радаров Как звезды выглядели в школе: Риз Уизерспун, Мэтт Деймон, Натали Портман и Карли Клосс
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение32
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас4
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали13
Худшие эротические сцены в кино
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу40
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение