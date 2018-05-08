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В кинотеатре «Юность» покажут фильмы о бразильском футболе
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В кинотеатре «Юность» покажут фильмы о бразильском футболе 

Управа района Щукино 35 минут назад
Фото: Управа района Щукино
В кинотеатре «Юность» района Щукино бесплатно покажут два фильма о бразильском футболе — «Девушки в футболе» и «Пелада — уличный футбол». Показы проводятся при поддержке Бразильского культурного центра.
— Документальный фильм «Девушки в футболе» рассказывает о женской сборной футбольного клуба «Centro Olímpico», которая приняла участие в первом женском чемпионате штата Сан-Паулу в возрастной категории до 17 лет и обыграла мужскую команду на одном из чемпионатов. Вторая картина «Пелада — уличный футбол» рассказывает о страстных бразильских любителях футбола. Пелада — это уличный футбол, в который играют на улицах в бразильских фавелах. Фильмы демонстрируются на португальском языке с русскими субтитрами, — сообщили в пресс-службе сети кинотеатров «Москино».
Расписание показов:
26 мая в 13.00 — фильм «Девушки в футболе». Регистрация: set-kinoteatrov-moskino.timepad.ru/event/719336.
30 мая в 19.05 — «Пелада — уличный футбол». Регистрация: set-kinoteatrov-moskino.timepad.ru/event/719341.
Кинотеатр «Юность» находится по адресу: ул. Маршала Рыбалко, д. 1. (ео)
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