Салехардские ветераны пригласили студентов на кинолекторий

Вчера, 7 мая, в актовом зале Ямальского многопрофильного колледжа показали патриотическое кино, события которого перенесли ребят в разрушенный войной Грозный 1995 года. Главными героями фильма были обычные солдаты разведотделения морской пехоты.

Одиннадцать бойцов сутки находились в глубоком тылу боевиков, где уничтожили более 80 наемников и без потерь выполнили задачу.

Когда фильм закончился, зал молчал, студенты были впечатлены увиденным. Ведь по ту сторону экрана пробирались через руины, стреляли во врага из автомата практически их ровесники. А смогли бы они выжить в этой ситуации? Как бы поступили они на месте солдат? Струсили бы?

— Нет! Воевал бы против бандитов, — уверенно заявил будущий сисадмин Едэйко Сэротэтто

–Какой вывод вы сделали из этого фильма? — обратился к присутствующим организатор встречи Юрий Новопольцев, руководитель регионального отделения Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России.

— Это фильм о героях, о защитниках Отечества, — послышались робкие ответы.

Так начался кинолекторий, где приглашенные ветераны боевых действий отвечали на многочисленные вопросы. Гости рассказали о военных годах, о мужестве и героизме советского народа в Великую Отечественную войну и о героях локальных конфликтов.

Как отметил Юрий Новопольцев, это первая из запланированных встреч военно-патриотического проекта «Герои с нами». Задача — подготовить подрастающее поколение к службе в вооруженных силах и сформировать положительное отношение к российской армии.