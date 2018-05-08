Шэрон Стоун вынуждают стать людоедкой

Звезда эротического триллера «Основной инстинкт» Шэрон Стоун согласилась сниматься в фильме «Корпоративные животные». 60-летняя актриса исполнит главную роль в картине — главу компании по производству съедобной посуды.

Фильм будет относиться к жанру черной комедии. По сюжету сотрудники компании, отправившиеся в совместное путешествие, попадают в замкнутую пещеру, где, помимо прочих неудобств, не так-то просто найти себе пропитание. Несчастные поставлены в условия, когда им приходится выбирать, стать ли каннибалами и съесть коллегу или же умереть.