Ещё
Шэрон Стоун вынуждают стать людоедкой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шэрон Стоун вынуждают стать людоедкой 

Рамблер 1 час назад
Фото: renaschild / Depositphotos.com
Звезда эротического триллера «Основной инстинкт» Шэрон Стоун согласилась сниматься в фильме «Корпоративные животные». 60-летняя актриса исполнит главную роль в картине — главу компании по производству съедобной посуды.
Фильм будет относиться к жанру черной комедии. По сюжету сотрудники компании, отправившиеся в совместное путешествие, попадают в замкнутую пещеру, где, помимо прочих неудобств, не так-то просто найти себе пропитание. Несчастные поставлены в условия, когда им приходится выбирать, стать ли каннибалами и съесть коллегу или же умереть.
Режиссером комедии станет Патрик Брайс. Также участие в картине примут Эд Хелмс и Джессика Уильямс. Съемки «Корпоративных животных» начнутся уже этим летом в Нью-Мехико.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение35
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас4
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали16
Худшие эротические сцены в кино
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу40
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение