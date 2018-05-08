Канны-2018: Бланшетт в любимом «голом» платье, уставшая Стюарт, нестареющая Аджани и другие звезды 

Фильмом открытия был выбран «Все знают» Асгара Фархади, главные роли в котором сыграли Хавьер Бардем и Пенелопа Крус. Сама Крус вышла на красную дорожку в «голом» платье с пушистым декольте. Черное «голое» платье выбрала и председатель жюри киносмотра Кейт Бланшетт — внимательные журналисты уже заметили, что в этом наряде от Armani она уже появлялась на публике в 2014 году.
Легенда французского кино, 62-летняя Изабель Аджани продемонстрировала на красной дорожке Каннов-2018 неувядающую красоту, а вот пока юная звезда «Сумерек» Кристен Стюарт выглядела очень уставшей и не могла скрыть мешков под глазами — очевидно, ей нелегко дался трансатлантический перелет.
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Фото:Getty Images