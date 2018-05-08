Кейт Бланшетт рассказала, что нужно, чтобы выиграть в Каннском фестивале

"Я думаю, обладатель Золотой пальмовой ветви определен уже самим ее названием. Он должен быть лучшим во всем: игра актеров, режиссура, операторская работа, невероятная команда, которая делает фильм возможным. Это картина, которая живет не только в воображении создателей и жюри, но та, которая переживает фестиваль", — сказала Бланшетт журналистам во вторник.

При этом Бланшетт заметила, что выбрать фильм, который понравится всем, невозможно. «В Канне прекрасно то, что в жюри есть артисты с разными мнениями, есть критики и есть зрители, и у всех этих групп есть свое мнение по поводу фильмов, которые показывают на фестивале», — пояснила она.

Бланшетт добавила, что все фильмы, которые были отобраны в программу, уже одни из самых лучших и их стоит посмотреть.

Как отметила Кристен Стюарт, картина, которая выиграет главный приз фестиваля, должна фундаментально отличаться от других.

"Я думаю, важно то, что через десять лет и еще много лет после она (картина) будет по-прежнему значима", — подчеркнула она.