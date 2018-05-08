«Дэдпул 2» изначально должен был быть семейным фильмом об отношениях отца и сына

«Мы написали полторы страницы и поняли, что работать с этим невозможно», — признался Райан Рейнольдс

По словам актёра, если первая часть «Дэдпула» была «историей любви», то сиквел — это «семейный фильм, притворяющийся фильмом по комиксам». И идея о взаимоотношениях главного героя с юным мутантом Расселом родилась из мысли о том, что бы было, если бы бессмертный наёмник стал отцом.

Действие бы начиналось через пять лет после событий первого фильма. Как бы это было?

Но мы написали полторы страницы и поняли, что работать с этим невозможно. Просто сказали себе: «Не-а. Нет. Не-не-не. Это никогда, никогда не заработает».

Поэтому мы переработали сюжет таким образом, чтобы он в каком-то смысле рассказывал о желании иметь детей. Это проблема, с которой столкнулось множество моих знакомых — когда они хотят завести ребёнка, но не могут.

актёр

Рейнольдс заявил, что так авторам фильма удалось добиться большей эмоциональной отдачи — чтобы герой переживал боль и потерю. Если бы у него был свой ребёнок, заметил актёр, «болтливому наёмнику» пришлось бы стать «добродетельным наёмником».

Мутант Рассел

Актёр признался, что придумывать что-то для второй части начали ещё на съёмках первой. Тогда в голову к сценаристам приходили «совершенно абсурдные сцены, две из которых всё-таки попали в „Дедпула 2“».

Но по поводу продолжения авторы фильма ещё не думали всерьёз. Рейнольдс отметил, что не уверен, что триквел будет. Хотя сам Дэдпул должен появиться в фильме «Сила Икс» (X-Force), посвящённой команде, которую герой соберёт по сюжету сиквела.

Мне кажется, что чтобы [Дэдпул] правильно функционировал в рамках этой вселенной, у него нужно всё отнять. Но делать это раз за разом нельзя. […]

Думаю, что для ещё одного сольного фильма о нём, нужно будет снимать с мизерным бюджетом, и уже фигачить, что есть сил. Делать то, чего больше никто не делает и ломать все границы.

актёр

«Дэдпул 2» выйдет в российский прокат 17 мая.

#дэдпул #кино