Бенедикт Камбербэтч предложил альтернативу алкоголю и наркотикам 

41-летний британский актер Бенедикт Камбербэтч в беседе с Radio Times признался, что никогда не пробовал наркотиков.
Безусловно, с соблазнами попробовать запрещенные вещества звезда «Шерлока» сталкивался. «Но мне даже не нужен бокал вина после того, как дети улеглись спать. Я думаю — как я устал, не нужен мне этот милый бокал сладкого алкоголя», — говорит Камбербэтч.
По словам актера, практически трезвая жизнь устраивает его. «Конечно, всякое бывает — большой день рождения, сумасшедший уикэнд или фестиваль, но предпочитаю йогу и медитацию», — поделился своими альтернативами измененному состоянию сознания Камбербэтч.
Не все звезды кино разделяют взгляды Бенедикта Камбербэтча — на днях пьяный Джонни Депп устроил драку прямо на съемках фильма.