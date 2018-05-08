Бенедикт Камбербэтч предложил альтернативу алкоголю и наркотикам

41-летний британский актер Бенедикт Камбербэтч в беседе с Radio Times признался, что никогда не пробовал наркотиков.

Безусловно, с соблазнами попробовать запрещенные вещества звезда «Шерлока» сталкивался. «Но мне даже не нужен бокал вина после того, как дети улеглись спать. Я думаю — как я устал, не нужен мне этот милый бокал сладкого алкоголя», — говорит Камбербэтч.

По словам актера, практически трезвая жизнь устраивает его. «Конечно, всякое бывает — большой день рождения, сумасшедший уикэнд или фестиваль, но предпочитаю йогу и медитацию», — поделился своими альтернативами измененному состоянию сознания Камбербэтч.