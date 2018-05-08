Жанр: фантастика, триллер, драма, детектив
Год: 2001
Страна: США Режиссер: Ричард Келли
Сценарий: Ричард Келли
Оператор: Стивен Б. Постер
Кто снимался в фильме «Донни Дарко»: Джейк Джилленхол, Джена Мэлоун, Мэгги Джилленхол, Мэри МакДоннелл, Холмс Осборн, Патрик Суэйзи, Ноа Уайл, Дрю Бэрримор, Джеймс Дювал, Кэтрин Росс Сюжет фильма «Донни Дарко» После несчастного случая, при котором он едва не погиб, 16-летний Донни Дарко открывает в себе способности изменять время и судьбу. Руководствуясь советами Фрэнка — кролика размером с человека, которого больше никто не видит, — Донни пытается спасти своих родителей, сестер, учителей, друзей, любимую девушку, а с ними в придачу и всю планету. Самих же спасаемых пугают перемены в Донни, который исправно посещает психотерапевта. Но что, если все его видения окажутся правдой? Интересные факты о фильме «Донни Дарко»:
События в фильме разворачиваются в течение 28 дней. За этот же срок картина была снята. В роли отца Донни Ричард Келли видел Тима Роббинса, но его сыграл Холмс Осборн. Донни должен был сыграть Джейсон Шварцман, однако роль отдали Джейку Джилленхолу. Его сестра Мэгги попала в фильм потому, что Ричарду Келли очень понравилась сцена в фильме 2000 года «Безумный Сесил Б.» с ее участием. Мэгги сыграла сестру Донни. Ричард Келли вместе с монтажером Сэмом Бауером создал не прокатную, а режиссерскую версию фильма за девять дней, в которой восстановили 28 вырезанных сцен. Она была готова через 1001 день после выхода картины на экраны.
Трейлер фильма «Донни Дарко»: https://www.youtube.com/watch?v=GSJaiK6cu8Y