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Даррен Аронофски: «Сегодня кинематографисты не хотят ничем рисковать»
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Даррен Аронофски: «Сегодня кинематографисты не хотят ничем рисковать» 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Режиссер фильмов «мама!», «Черный лебедь» и «Рестлер» — о реакции на недовольство зрителей, об интересе к VR-кино и сложностях работы с Микки Рурком.
«НоводавИче. Это же кладбище? — спрашивает Даррен Аронофски во время визита в Москву. — Далеко оно отсюда? Хочу увидеть Гоголя, Булгакова, Маяковского… И Чехова!»
Режиссер с русскими корнями приехал в Россию не впервые, но в этот раз он решил задержаться здесь почти на неделю, тем более что рабочий график позволяет. После выхода скандальной ленты «мама!» прошло уже больше полугода, а Аронофски пока так и не анонсировал свой следующий режиссерский проект.
23 апреля постановщик открыл в Москве креативный фестиваль Telling Stories Fest, организованный Высшей школой экономики. КиноПоиск поговорил с ним об опыте создания виртуальной реальности, а также о том, почему Венеция не приняла его «маму!» и как он добился доверия от Микки Рурка.
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