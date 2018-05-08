Даррен Аронофски: «Сегодня кинематографисты не хотят ничем рисковать»

Режиссер фильмов «мама!», «Черный лебедь» и «Рестлер» — о реакции на недовольство зрителей, об интересе к VR-кино и сложностях работы с Микки Рурком

«НоводавИче. Это же кладбище? — спрашивает Даррен Аронофски во время визита в Москву. — Далеко оно отсюда? Хочу увидеть Гоголя, Булгакова, Маяковского… И Чехова!»

Режиссер с русскими корнями приехал в Россию не впервые, но в этот раз он решил задержаться здесь почти на неделю, тем более что рабочий график позволяет. После выхода скандальной ленты «мама!» прошло уже больше полугода, а Аронофски пока так и не анонсировал свой следующий режиссерский проект.